Довелося народжувати у підвалі під обстрілами: жахи окупації Великої Олександрівки

Без газу та світла, зморені тортурами та щоденними обстрілами, але нині — вільні!

Декілька тисяч жителів селища міського типу Велика Олександрівка на Херсонщині потроху оговтуються від піврічної окупації.

Попри регулярне мародерство росіян, свідоме знищення інфраструктури, люди не підкорилися ворогу! Навпаки — ще більше згуртувалися та ризикували життям, щоб допомогти одне одному.

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Під шквальними ворожими обстрілами в підвалі одного з будинку на світ з’явилася здорова дівчинка.

За словами жительки селища Ольги Балан, у них тут була перша лінія вогню, постійно були обстріли. Жінка з дітьми чотири місяці не виходили на вулицю, а росіяни змушували їх виїхати в Росію.

Але навіть після того, як наші захисники вигнали окупантів, про спокій тут говорити зарано. Росіяни й досі гатять по мирних людях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про знищене село Потьомкине на Херсонщині.