Пришлось рожать в подвале под обстрелами: ужасы оккупации Великой Александровки

Без газа и света, уставшие от пыток и ежедневных обстрелов, но теперь — свободные!

Несколько тысяч жителей из поселка городского типа Великая Александровка, что в Херсонской области, понемногу приходят в себя от полугодовой оккупации.

Несмотря на регулярное мародерство россиян, сознательное уничтожение инфраструктуры, люди не подчинились врагу! Наоборот, еще больше сплотились и рисковали жизнью, чтобы помочь друг другу.

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Под шквальными вражескими обстрелами в подвале одного из дома на свет появилась здоровая девочка.

По словам жительницы поселка Ольги Балан, у них здесь была первая линия огня, постоянно были обстрелы. Женщина с детьми четыре месяца не выходили на улицу, а россияне заставляли их ехать в Россию.

Но даже после того, как наши защитники выгнали оккупантов, о покое здесь говорить рано. Россияне до сих пор стреляют по мирным людям.

Напомним, что ранее мы рассказывали об уничтоженном селе Потёмкино в Херсонской области.