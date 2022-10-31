Украина

Репортаж из освобожденного Невского. Местные откровенно рассказали о восьми месяцах российского ада

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 ноября 2022, 00:00

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Невське

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