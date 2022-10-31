Репортаж из освобожденного Невского. Местные откровенно рассказали о восьми месяцах российского ада

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Невское в Луганской области. Основные силы россиян под давлением украинских войск покинули Невское, а 23 октября спецназовцы Главного управления разведки и Восьмого центра специального назначения проводили зачистку села от оккупантов.

Спецназовцы отмечают, что удалось ликвидировать 32 противника, захватить большое количество техники, среди которой БМП и КамАЗ, а также взять в плен живую силу врага.

Оккупанты же оставили не только вооружение, но и тела своих погибших и трофеи — бытовую технику, электроинструменты, автомобили.

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Убегали в спешке, но, по словам местных, некоторые из них успели переодеться в гражданскую одежду, поэтому украинские военные тщательно продолжают осматривать каждый двор.

Торжественный момент операции — поднятие государственного флага Украины в помещении, которое когда-то служило сельским советом. Именно здесь все это время, пока идет полномасштабная война, висел триколор, но больше его здесь не будет никогда.

Мирные жители Невского тем временем радуются, что захватчики наконец покинули село. Поэтому встречают украинских военных с улыбками и слезами на глазах. Говорят: все эти восемь месяцев ждали наших защитников и наконец-то дождались.

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Несмотря на то, что самим тяжело с продуктами, предлагают угостить свежим молоком и приглашают пообедать. Жалуются, что уже несколько месяцев не могут связаться с родными, выехавшими на подконтрольную территорию. И, конечно, надеются, что “русский мир” сюда больше никогда не вернется.

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