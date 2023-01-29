Розповіді

На передовій не так страшно, як у тилу! Розповідь командира про мистецтво ухвалювати критично-правильні рішення на війні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Січня 2023, 23:00
Історія командира роти ТрО Святослава про початок вторгнення та бойові завдання
Фото: Армія.Inform

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