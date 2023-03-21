“Зараз у мене шість ніг, я наче павук!”: як український Терен живе після ампутації двох кінцівок

Війна залишає шрами, які не лікуються. Особливо війна любить молодих та запальних ідейників, які готові за власну країну віддати й життя.

Розмінною монетою стає здоров’я наших військових: 26-річний Олександр Будько під час контрнаступу на Харківщині втратив дві ноги. Іронічно, що сталося це 24 серпня. Іронічно, що до початку війни в Сашка були проблеми з ногами.

Як війна змінила життя

Щоранку Саша, родом з Рівного, чимчикував на роботу у кав’ярню на Подолі. Але ранком 24 лютого він пішов не туди, а шукати можливості потрапити на фронт.

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До військкомату вирішив не йти з двох причин: перша — ноги, а точніше стан їхнього здоров’я. По-друге, до військкоматів були великі черги, а він не хотів втрачати дорогоцінні години. За півроку Сашко з Рівного стане командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатської Січі на псевдо Терен.

У своєму Instagram чоловік розповідає про будні військових без прикрас — на те дивляться понад 24 тисячі людей. Уже навіть і книгу пише — воєнну біографію під назвою Історія впертого чоловіка.

Це була рушійна сила, яка зародилася в мені давно, — каже Олександр та пояснює: він ніколи не тримав зброї у руках, але не хотів, щоб жертви всіх українських поколінь були марними.

На фронт Олександр потрапив не одразу. З початку повномасштабного вторгнення він все ніяк не міг позбутися зовсім не військових завдань: охороняв важливі документи, стояв на вході будівель, мав виїхати на евакуацію людей — та й того не вийшло.

Коли пішов до Карпатської Січі, теж не міг виїхати з Києва.

— Це вже була моя п’ята чи шоста спроба потрапити на фронт, і я сказав собі: “Ні, це вже якийсь сюр, мушу поїхати”, — згадує військовий.

Він поїхав на фронт разом із командиром, у його автівці. Для Олександра це було свято.

24 серпня

Хлопець пам’ятає ту мить, коли отримав поранення, в деталях. О третій ранку він прокинувся та вийшов на вулицю — усе село було в синьо-жовтих стрічках та українських стягах біля кожної хати. За ніч люди прикрасили до свята все, що встигли.

Звичайний день у військового — дуже насичений. А відпочивати доводиться мало: об 11 вечора йдуть спати, о третій ранку — підйом. Через це Олександр того дня вирішив задрімати в селі, в обідню пору.

Я почав засинати, як в один момент — ніхто не почув ні свисту, ні виходу — відчув страшний біль у ногах і на мене зсунулася земля. Я почав кричати.

Побратими були живі, вони розкопали його, швидко наклали турнікет і викликали евакуацію. Військовий каже, що відразу зрозумів, що такий сильний біль не віщує нічого доброго. Коли побратими несли його на ношах, він лише думав: добре, що власну групу крові записав не лише на шевронах, а й на штанах та берцях. Опустив погляд на ноги — а від берців маже нічого не залишилося. Ноги були, але вони не мали за що триматися. — Це була просто каша з кісток, м’яса, штанів та берців. А на лівій ступні відірвало всю м’язову тканину, подрібнило кістки й залишилися тільки пальці та сухожилля, — розповідає чоловік.

Дві ампутації

Олександр не звик жалкувати про щось. Однак каже: якби отримав належне лікування одразу, можливо, одну ногу йому вдалося б зберегти.

У сусідньому селі Барвінкове Олександру провели першу ампутацію. Далі його завезли в лікарню в Харків, потім в Полтаву. У Харкові тканини почали відмирати, тож ампутацію підняли. У Полтаві ж рани почали просто гнити. — Лікарі ніяк не хотіли відпускати мене в Київ чи додому в Рівне в шпиталь, як не просили. Зрештою, через волонтерські зв’язки друга мене прийняли в центральному шпиталі в Києві, і там ще раз зробили дві ампутації.

Олександр не розповідав батькам про пережите і про ампутації. Хотів розповісти після всіх операцій, але новину рідні дізналися із соцмереж. Звісно, були сльози на очах, але я налаштовував їх на інший настрій. Відразу розставив усе на місця — що я можу себе обслуговувати, що мені не треба пелюшки приносити, рот витирати.

Про свою нову реальність він усвідомив тоді, коли на кріслі колісному проїхався рідним містом. У Києві це було ще нормально, проте в Рівному та у Львові по бруківці їздити виявилося дуже важко.

Олександр бачив, як люди опускають очі. Це бачила й відома українська фотографка Марта Сирко. Тож дівчина запросила військового на фотосесію, де дала йому можливість переосмислити себе теперішнього.

Вона згадала, як у музеях люди стають у довгі черги, щоб подивитися на прекрасні давньоримські статуї, хоча у багатьох із них теж немає рук, ніг чи носа. То чому ж на живі монументи цієї війни дивитися нам не хочеться?

Протезування

Він став на протези після трьох місяців відновлення. Подав заявку до Revived Soldiers Ukraine, які ще з 2014 року допомагають нашим військовим. За кілька місяців Олександр поїхав до США.

Тепер у нього нова ціль: до війни він займався спортом, а тепер хоче професійно бігати. Спеціалісти виготовили для Сашка протези для кросфіту та для бігу. В Україні він мав змогу отримати також протези нашого виробництва.

— Протези можна змінювати, залежно від завдання. Тому зараз у мене шість ніг, я наче павук, — сміється Олександр.

Нині він планує взяти участь в Іграх Нескорених, які проходять у липні. А ще спробував плавати без протезів — і у нього вийшло!

Він ще не визначився з майбутнім: хоче ще раз спробувати себе у війську або ж допомагати розвитку інклюзії в Україні. Паралельно з цим вчиться писати краще, щоб його книга була ідеальною.

Історію чоловіка, який був ветераном АТО та здобув золото на торішніх Іграх Нескорених, ми розповідали тобі раніше.

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