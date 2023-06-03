Розповіді
Ексклюзив

Важливо показати світу, що це війна з тотальним злом! Військовий про службу у спецпідрозділі ГУР МО, поранення та реабілітацію

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Червня 2023, 19:00
Іван Тарн: історія військового про службу у спецпідрозділі, поранення та реабілітацію

Ексклюзиви
молочница
Не заплющуй очі на молочницю! Читай, чому вона тебе не відпускає та чи можна розпрощатись з кандидозом назавжди
Сандра
Коли ми піднялися на Говерлу — на очах з’явилися сльози, там був прапор татової бригади. Історія 16-річної Сандри
Як доглядати за шкірою влітку
Геть міфи про пігментацію! Як правильно доглядати за шкірою влітку та чи треба ховати від сонця тату й родимки
ольга мартиновська
Кожен дзвінок може бути важливим — як війна змінила звички Ольги Мартиновської
Дивитись більше

Більше новин
Жовтіє часник: чим підживити і як це правильно зробити
Жовтіє часник: чому це відбувається і чим його підживити — поради для городу
сурогатне материнство
Виношую, але не свого малюка. Сурогатне материнство: чи дозволено в Україні і хто зі світових знаменитостей користувався цією послугою
Що приготувати зі свинини
Кілька страв на твою вечерю: що приготувати зі свинини — рецепти
Важливо показати світу, що це війна з тотальним злом! Військовий про службу у спецпідрозділі ГУР МО, поранення та реабілітацію
Коли Україна святкує Трійцю-2023 та які відмінності східного та західного обряду
Дивитись більше

Матеріали по темі

оновити SPF без шкоди для макіяжу
“Як мені оновити SPF так, щоб не зіпсувати макіяж?”
Вірші
Вірші про війну: як римування підтримує український бойовий дух
Зеленський
“Скільки життів українців коштує одна фраза на саміті НАТО?”. Про контрнаступ та майбутнє країни — інтерв’ю Зеленського для WSJ
Карта бойових дій в Україні
Окупантам треба показати хоч якусь перемогу. Карта бойових дій в Україні 3 червня в режимі онлайн

Відео
Карта бойових дій в Україні

Окупантам треба показати хоч якусь перемогу. Карта бойових дій в Україні 3 червня в режимі онлайн
0:04:00
Кременець
Ціна безвідповідальності: у Кременці на санній трасі 14-річну спортсменку розпорола гнила дошка
0:04:23
Ганна Пліхчинська
Шукає міни заради корови: історія сміливої 67-річної Ганни з Миколаївської області
0:03:46
Ти як
Мистецтво, що прогнозує майбутнє. У Києві пройшла виставка Ти як?
0:06:38
Авдіївка
Одна дитина досі залишається у місті! Чому окупанти йдуть у лобову на Авдіївському напрямку
0:04:46
Порушення мовного закону в Одесі: що виявила інспекція
Відмовляються обслуговувати українською! Активісти провели інспекцію закладів Одеси
0:02:58
Ситуація на Донеччині
Ворогу залишилось недовго: військові про ситуацію на Донеччині
0:03:55
компенсація
Тато загинув ще до її народження, тому дитина без права на виплати: все про тонкощі закону
0:05:03
Укриття у Києві
До контролю буде залучена громадськість! Як розв’язують проблему із зачиненими укриттями у Києві
0:03:38
Суддя Андрій Тандир збив нацгвардійця: деталі аварії та запобіжний захід
Збив на смерть того, хто захищав спокій киян: як триває слідство справи судді Андрія Тандира
Більше відео
Зеленський
Читати далі
“Скільки життів українців коштує одна фраза на саміті НАТО?”. Про контрнаступ та майбутнє країни — інтерв’ю Зеленського для WSJ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь