Петиція про позбавлення Потапа звання: Зеленський направив питання на опрацювання

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо позбавлення Олексія Потапенка (Потапа), почесного звання Заслужений артист України. Документ оприлюднили 28 вересня 2026 року.

Петицію №22/269494-еп зареєстрували 28 серпня. Її підтримали 25 895 громадян за необхідних 25 тисяч голосів.

Реакція Зеленського на петицію про позбавлення Потапа звання Заслуженого артиста

У відповіді президент зазначив, що почесне звання Заслужений артист України є державною нагородою України.

Згідно із законом України Про державні нагороди України, позбавити державної нагороди можна, зокрема, за обвинувальним вироком суду у визначених законом випадках або за рішенням Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій, яке введене в дію указом президента.

Також законодавство передбачає можливість застосування санкції у вигляді позбавлення державної нагороди за певні дії, зокрема такі, що популяризують або пропагують державу-агресора, її органи влади чи представників, створюють позитивний образ держави-агресора або виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

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Куди передали петицію щодо Потапа

За результатами розгляду петиції Зеленський доручив опрацювати порушене в ній питання відповідним державним органам.

Зокрема, петицію направили прем’єр-міністру України та тимчасово виконуючому обов’язки голови Служби безпеки України з проханням відповідно до їхньої компетенції розглянути питання у встановленому законодавством порядку.

У відповіді також наголошується, що матеріали щодо застосування санкцій мають містити достатні відомості та факти, які підтверджують наявність передбачених законом підстав для їхнього застосування.

Петицію про позбавлення Потапа звання Заслуженого артиста України Сергій Корецький та Олександр Поклад мають опрацювати в установленому законодавством порядку відповідно до їхньої компетенції.

Нагадаємо, що 17 вересня Верховна Рада України вже голосувала за ініціативу щодо звернення до президента Володимира Зеленського про Олексія Потапенка почесного звання заслужений артист України. Приводом до цього звернення була ця сама петиція. Однак за це рішення тоді проголосували лише 198 народних депутатів.

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