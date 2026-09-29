Стиль життя Шоу-біз

Петиція про позбавлення Потапа звання: Зеленський направив питання на опрацювання

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 13:00 2 хв.
Потапа хочуть позбавити державної нагороди: Зеленський відповів на петицію
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