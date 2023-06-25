З пораненнями проповз півтора кілометра, щоб вижити! Історія бійця про боротьбу за життя

До 24 лютого 2022 року українці опановували різні професії. Утім багатьом її довелося замінити. 34-річний Сергій усе життя працював на шахті, мав 14 років підземного стажу та був гірничим інженером.

Після початку повномасштабного вторгнення він приєднався до війська, під час однієї битви отримав тяжкі поранення, але зміг вижити завдяки силі духу.

Зараз чоловік проходить реабілітацію, має протез та будує плани на майбутнє. Його історію розповіли у МОЗ.

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З тяжкими пораненнями проповз півтора кілометра

Тяжкий бій, у якому Сергій отримав поранення, стався біля Пісків на Донеччині. Уже при першому контакті окупанти завдали удару по Сергію та його побратимах. Росіяни вдарили протитанковим гранатометом, потім розпочався ближній бій.

Один із військових загинув відразу, другий втратив кінцівки, а третього Сергій взагалі не зміг побачити. Самого чоловіка теж поранило осколками, адже граната розірвалася на відстані двох метрів. Залишився живий завдяки бронежилету.

По нас не стріляли лише з авіації, — акцентує Сергій.

Попри те, що він отримав поранення, продовжував рятувати побратимів. Водночас ворожі дрони скидали на них гранати. Сергій втратив ногу. Під кінець бою виїхав ворожий танк, щоб добити тих, хто вижив.

Евакуювати у таких умовах нереально, тож Сергію доводилося вибиратися самостійно. Він це зробив. Наклав три турнікети, щоб не стекти кров’ю та проповз близько півтора кілометра.

Про порятунок у лікарні та плани на майбутнє

Коли чоловік потрапив до лікарні, йому давали знеболювальні кожні дві, а потім чотири години. Сергій не міг спати перші чотири тижні, це був найважчий період.

Потім військовий потрапив до Рівненщини, зараз проходить там реабілітацію. Він отримав протез, вчиться ходити без милиць. Щодня Сергій бореться за життя.

Він має улюблений спортивний байк, мріє про нашу перемогу та будиночок біля річки у Київській чи Вінницькій області. Також Сергій має велике бажання відкрити власну справу.

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