Розповіді

Допомагав побратимам, попри осколкове поранення. Історія молодшого сержанта Чілінтано

Діана Просяник, редакторка сайту 27 Червня 2023, 15:00
Андрій

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