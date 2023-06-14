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Двічі піднялася на Еверест та зняла унікальні кадри з українським прапором! Альпіністка Антоніна Самойлова про найважчі сходження

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Червня 2023, 17:00
Альпіністка Антоніна Самойлова

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