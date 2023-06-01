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Коли ми піднялися на Говерлу — на очах з’явилися сльози, там був прапор татової бригади. Історія 16-річної Сандри

Діана Просяник, редакторка сайту 01 Червня 2023, 11:00
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