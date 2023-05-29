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Війна забрала у мене рідного батька, але я досі відчуваю, як він надихає мене перемагати у спортивних змаганнях — історія незламної Лізи

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Травня 2023, 10:00
історія незламної Лізи

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