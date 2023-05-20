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Війна в Афганістані, притулок у дитинстві та відсутність громадянства не завадили Халіду любити Україну й віддати своє життя, захищаючи її

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 20 Травня 2023, 12:00
Війна в Афганістані, притулок у дитинстві та відсутність громадянства не завадили Халіду любити Україну й віддати своє життя, захищаючи її

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