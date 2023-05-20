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Война в Афганистане, убежище в детстве и отсутствие гражданства не помешали Халиду любить Украину и отдать свою жизнь, защищая ее

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 20 мая 2023, 12:00
Халід

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