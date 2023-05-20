Война в Афганистане, убежище в детстве и отсутствие гражданства не помешали Халиду любить Украину и отдать свою жизнь, защищая ее

Семья Халида и Марины за два дня до полномасштабного вторжения отметила 20-летие совместной жизни. В последние годы жили в Запорожской области, воспитывали троих детей, обустраивали дом, мечтали и отдыхали. Но все изменилось. С первого дня мужчина-афганец помогал ТРО и гражданскому населению, за что был расстрелян в машине.

Как дети справляются с потерей отца, и где находят силы жить дальше – делится их мать и жена Халида Марина.

Этот материал – часть совместного проекта Вікон и БФ Діти героїв, который мы готовим ко Дню защиты детей. В конце материала ты найдешь также советы психолога Марты Билык о том, как общаться с детьми о войне.

Война в Афганистане застала Халида, когда он был еще совсем ребенком. Теперь это произошло уже с его детьми в Украине

Мой муж родился в Кабуле. Когда ему было 6 лет, родители отправили его в интернат. Вероятно, причиной этого стало то, чтобы Халид мог получить образование и работу или имел возможность выехать за пределы Афганистана, в котором шла война. Нам до сих пор неизвестны подлинные мотивы такого поступка, но Халид травмировался воспоминаниями. Ему было очень трудно расти без родителей. Именно поэтому он так сильно мечтал о своих детях, а с их появлением все свободное время разделял с ними.

В 12 он окончил школу, затем отправился в Кривой Рог, в котором готовили специалистов в металлургической отрасли. Это был 1990 год. Еще несколько месяцев и Советский Союз “развалился”, родной город был разрушен и заброшен, а Халид влюбился в Украину. Здесь он и остался. Сначала думал, что это временно, а потом мы встретились и уже не захотели расставаться.

Худшее для меня то, что Халид больше всего в жизни не хотел войны для своих детей, но она догнала их в том же возрасте, в котором он встретил ее, да еще и от тех же захватчиков.

Думаю, именно это не оставило в нем и крохи сомнений в вовлечении в войну. С первого дня он знал, что на этот раз будет защищать свою землю до последнего.

Он всегда считал себя украинцем: любил носить вышиванки, которые я ему вышивала, у дома оборудовал сине-желтое знамя и интересовался историей украинского народа. К сожалению, гражданство ему так и не удалось получить, но это не помешало быть искренним украинцем и помогать всем, кому была необходима поддержка.

Помню, как накануне полномасштабной войны Халид написал на своей Facebook-странице: “Украинцы, объединяемся. Российская агрессия усиливается”. А через несколько дней его жизнь кардинально изменилась – от обычного семьянина до помощника в ТРО.

Он был идеальным отцом, и дети это чувствовали

Дети наполняли жизнь Халида новыми смыслами. Он мечтал дать им лучшее детство, большую дружную семью. Именно поэтому и они любили своего отца.

У Ваида было много тайн со своим папой, которыми до сих пор с нами не делится, а Амина помнит каждую сказку, которую ей рассказывал отец перед сном.

Эти фантастические истории о зеленой корове были настолько увлекательными, что малыши целыми днями обсуждали между собой, что же будет дальше.

Дети очень скучают по развлечениям с папой, потому что только он мог придумать новую игру в считанные секунды. Смешнее всего было, когда он одновременно играл с двумя детьми: здесь он держит куклу и разыгрывает что-то о принцессе, а второй рукой собирает лего с сыном.

Сейчас детям очень сложно. Ваид и Амина смотрят в небо и так хотят еще раз запустить с отцом воздушного змея. Мужчина мастерил такую проделку собственноручно с помощью камыша. Дети говорят, что никто из их друзей не играл в такие игры, потому что не каждый имел такого заботливого отца.

Походы на реку, активный отдых на природе, выполнение домашних заданий вместе — далеко не все, что у них забрала война. Амина хочет пойти с папой в магазин и купить ему что-то сладкое, а Ваид так не хватает утренних бесед с отцом, когда тот отводил его в школу.

Вскоре Ваид будет праздновать свой день рождения. Но это больше не будет так, как раньше. Даже если за праздничным столом снова соберется вся семья, никто не сможет приготовить такой вкусный афганский плов, как это делал их отец.

Война забрала у этих детей их детство, сломала их планы и запятнала мечты, но жизнь детей, как и каждого из нас, продолжается. Мы должны найти для них сопротивление, чтобы их будущее процветало в независимой и свободной Украине.

Мы в относительной физической безопасности, но как психологически справятся дети, пока неизвестно

Сейчас мы живем в Ивано-Франковской области среди живописных карпатских гор. Это бывшая гостиница для туристов, которую обустроили как дом для переселенцев. Конечно, это не наш собственный дом, но мы все нашли здесь новых друзей — людей, переживших похожие колоссальные потери. Есть с кем разделить боль. Мы ходим вместе на разные встречи и детские мастер-классы, занимаемся фитнесом. Несмотря на то, что все объединены общим горем, семьи из разных уголков Украины пытаются привыкать к новым условиям жизни.

Я вспоминаю, как вырвавшись из оккупации, мы с детьми поселились в Запорожье, сняли квартиру, я стала волонтерить в ГО Хортицкая Стража и обстрелы города только наращивались.

Дети дважды попадали на стационарное лечение в госпиталь. Тогда я поняла, что после пережитого нам нужно немного отойти, чтобы найти силы для дальнейшей борьбы.

Мы искали поддержки и однажды друзья посоветовали обратиться в БФ Діти Героїв. Это фонд, поддерживающий детей, потерявших одного или обоих родителей в результате войны. Нам иногда помогали разные фонды и благотворительные организации, но почти всегда это была точечная единовременная помощь. А этот фонд сопровождает нас постоянно: финансовая поддержка, теплая одежда и обувь, подарки на Николайчики и дни рождения, обогреватели, павербанк, планшет, игрушки. Еще из очень необычного — это медицинское страхование.

Впервые у детей такое есть, но я чувствую себя спокойнее с его наличием. Ваида, кстати, фонд отправил на онлайн-курс Какой такой арт, где он учится рисовать. Это как арт-терапия для него, потому что ему тяжелее всего после смерти отца.

Стал молчаливым и закрылся в себе, а его настроение часто бывает подавленным и раздраженным. Амине всего 5 лет, поэтому она еще не совсем может воспринимать все, что происходит вокруг. Эдуард стал студентом Мелитопольского университета, сейчас проживает в Запорожье.

Наша главная мечта созвучна мечте всех украинцев — победа Украины в этой войне. Дети ждут, когда смогут вернуться в Запорожье и обнять бабушку, которая находится под оккупацией российских войск.

Тысячи детей переживают войну и часто новости о ней сказать малышам сложнее всего.

Как обсуждать тяжелые события и военные обстоятельства с детьми

— Дети всегда знают об изменениях, происходящих в семье. Если не говорить с ними – мы оставляем их наедине с их воображением, а это опасно для психического развития ребенка, – рассказывает главный психолог БФ Діти Героїв Марта Билык.

— Как только вы узнали о смерти близкого человека, стоит поговорить об этом с ребенком, независимо от того, какого он возраста. Но обязательно нужно учесть метод и стиль общения — мы не можем говорить с детьми о таких вещах так же, как со взрослыми.

Нужно для этого найти подходящее время и место. Это может быть за ужином или в спокойной среде в комнате или на открытом воздухе.

Можно спросить детей, что они слышали о войне своих друзей. Важно, чтобы мы дали им возможность выражаться. В таких случаях с детьми нужно говорить как с собеседниками, а не как с людьми, которым мы должны все объяснить.

Важно успокоить малышей, поместив происходящую ситуацию в пространство и время. Нужно показать им, что эта война не происходит во всем мире и, наконец, рано или поздно она закончится.

С самыми маленькими детьми (до 3-х лет) тоже нужно говорить, чтобы не заставлять их чувствовать себя виноватыми, но прежде всего, не пытаясь скрыть беспокойство.

Мы можем сказать им, что заботимся о них, но это не их вина, что мы так ведем себя сейчас.

Например, сказать: “Вы, видимо, видели, что мы немного нервничаем сейчас, больше читаем новости, смотрим телевизор, немного беспокойно разговариваем между собой, иногда плачем, но вы не имеете к этому отношения.”

Это стоит проговорить, чтобы маленький ребенок понял, что все это не из-за него, ведь чадо воспринимает происходящее только через связь с собой.

Относительно телевидения и новостей: старайтесь, чтобы дети (особенно до 9 лет) не смотрели кадры из войны и не слышали, как рассказывают об этих событиях в СМИ.

Если дети узнали о смерти отца и в результате стали молчаливыми, не хотят говорить на эту тему и отказываются от психологической помощи — оставьте ваше сердце открытым для диалога с ними. Скажите, что вы очень скучаете и видите, что у них тоже болит. Скажите, что жизнь непростая, она состоит из множества потерь, но она имеет ценность, и переживать ее трудные времена возможно только вместе.

Дайте вашим детям время и будьте открыты для обсуждения. Оставьте традиции вашей семьи без изменений. Старайтесь не утруждать общение серьезными разговорами, к которым дети могут быть не готовы, следуйте их вопросам – это лучший способ говорить на трудные темы.

В предыдущем материале нашего спецпроекта мы рассказывали об украинке Татьяне, которая сама воспитывает сына и борется с неизлечимой болезнью.

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