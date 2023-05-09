Сама воспитывает сына и борется с неизлечимой болезнью — интервью с украинкой о жизни после потери мужа на войне

Татьяна жила в Киеве вместе с любимым мужем Иваном и сыном Богданчиком. Семья была очень счастлива и строила планы на будущее.

К сожалению, ее муж погиб в бою под Бахмутом, защищая свою землю, семью и нашу страну. Сама же Татьяна уже три года болеет неизлечимой болезнью — рассеянным склерозом.

А теперь она вынуждена самостоятельно воспитывать сына в условиях войны и недуга. Недавно они стали подопечными благотворительного фонда Дети Героев.

О победе над трагедией, исцеляющей вере и силе настоящей любви Татьяна рассказала ниже.

Этот материал – часть совместного проекта Вікон и БФ Дети героев, который мы готовим ко Дню защиты детей.

АТО, война, рождение сына, контузия и… снова война

— В 2014 году мы с мужем Иваном были еще очень молодыми супругами: строили жизненные планы, мечтали о ребенке. Казалось, будто все было спокойно.

Когда началась война, муж говорил сразу, словно старался подготовить меня: “Когда мне придет повестка, не колеблясь, я пойду защищать страну”. И примерно через полгода, 3 сентября 2014 года, он отправился служить в АТО.

Я ждала его дома, в Киеве, работала баристой, очень волновалась за любимого. Кроме того, была беременной, а вскоре, в 2016 году, у нас родился сынишка Богдан.

Думаю, моими наиболее болезненными воспоминаниями навсегда останутся именно ожидания мужа с фронта, а также волнение из-за того, что у него была контузия. Мы пережили процесс лечения, испытаний, но впоследствии наша жизнь наладилась.

С первых дней полномасштабного вторжения муж снова пошел воевать. Без сомнений, вторично отпускать его было гораздо труднее. Мы уже знали из его рассказов об АТО, войне, куда именно его отправляем.

И даже спустя два-три месяца российского вторжения муж делился со мной переживаниями.

Теперь мне гораздо труднее: не физически, а морально, потому что у нас есть сын. Я постоянно хочу к нему, к тебе, домой — у меня столько воспоминаний, — говорил он.

Я бы не смогла покинуть Украину: мой муж отдал за нее жизнь

— Когда началось полномасштабное вторжение, я сразу знала, что никуда не уеду из Киева, из Украины. У нас с сыном до сих пор нет загранпаспортов. Я бы не смогла покинуть свою страну: мой муж отдал за нее жизнь.

Он был настоящим патриотом и знал историю Украины, хотя от строителя этого никто не ожидал. Украина всегда была его восхищением и верой.

9 ноября 2022 моего Ивана не стало: он погиб под Бахмутом. В 2014 году муж вышел из Дебальцево, а вот из Бахмута не смог. Теперь я на 100% уверена, что мы со своей земли никуда не уедем.

Сын Богданчик — маленькая копия папы

— Наш сын Богданчик родился 12 января 2016 года. Он очень похож на папу: и черноволосый, и характер такой же. Богданчик всегда тянулся больше к папе, очень любил играть с ним в футбол, а с другими детьми — нет.

До начала войны ходил в садик, потом — на подготовительные курсы в школу. Пока что его любимый урок — математика, но он также очень усерден в гуманитарных науках, увлекается космосом, его интересуют развивающие игры.

Услышав о смерти отца, Богданчик просто плакал и ничего не говорил

— На тот момент, когда его отец погиб, Богданчику было всего шесть лет. Ко мне вечером пришли представители военкомата с уведомлением о смерти. Они предложили мне выйти в тамбур и сообщить мне.

Но мое сердце подсказывало, что я хочу, чтобы сын все это услышал: я знала, что он поймет, да и в любом случае мне пришлось бы это сказать. Хоть он и маленький, но видел все, что на самом деле происходило.

Уведомление о смерти папы было при сыне — он просто плакал и ничего не говорил. Потом я переспросила у него, понял ли он, что произошло. Его ответ был осмысленным, как слова взрослого мужчины: “Да, я все понял”.

В общем, во время войны Богданчик спокойнее меня. Он очень мало рассказывает. Я спрашиваю у него: “Что ты чувствуешь?” Он объясняет: “Мне было страшно, но уже нормально”.

Сын всегда был очень дружелюбным мальчиком, но после гибели отца стал более закрытым. Я ему говорю: “Идем на прогулку, со всеми друзьями?”, а он возражает: “Нет, мама, я хочу только вдвоем с тобой”.

Поэтому мы проводим время вместе, я не настаиваю, чтобы он больше общался с другими: мы идем или в лес, или просто на прогулку.

Но всегда говорю ему, что, когда он захочет поговорить, я всегда здесь и готова его выслушать. Знает он и о моей болезни, хотя, конечно, ему трудно подробно осмыслить диагноз и симптомы.

Рассеянный склероз — неизлечимая болезнь, с которой нужно жить

— Уже три года, как я болею: мой официальный диагноз — рассеянный склероз. К сожалению, снабжение необходимыми лекарствами у нас, в Украине, не всегда есть, существуют большие перебои. Не всем пациентам хватает средств для лечения.

Моя болезнь — неизлечимая, но нужна поддерживающая терапия. Был момент, когда мы с мужем решили пойти на клинические исследования в одну израильскую клинику. Отношение и лечение было отличным.

К сожалению, с началом полномасштабной войны, поскольку лекарства (а также анализы, которые мы регулярно сдавали) доставляли самолетом, была задержка в доставке медикаментов. Пока что я перешла на государственное лечение, поскольку с израильской клиникой договор закончился.

В этом году я получила лекарства, но недавно звонила в Центр рассеянного склероза в Киеве: сейчас лекарств нет. Это лечение бесплатное, сроком на пять месяцев.

Мне, например, выдали уколы. Вообще, не желательно пропускать даже один укол. Если же приобрести его самостоятельно, то препарат стоит около 9000 грн в месяц.

Как вынуждена выживать семья павшего Воина

— После гибели мужа мы с сыном вынуждены были просто выживать. Я получаю пенсию по инвалидности, по заболеванию — это 2700 гривен.

Мы также оформляли пенсию в связи с потерей кормильца, которую еще ни разу не получили. Благодаря благотворительному фонду Дети Героев в нашей жизни происходят положительные перемены.

О фонде я случайно узнала благодаря телевидению. Стать подопечными было не трудно, потребовалось только время и собрать документы.

Я очень благодарна за поддержку, в частности, за психологическую помощь мне и помощь сыну. Я бы хотела, чтобы он продолжал учить английский язык.

Сейчас он принимает участие в различных мероприятиях от фонда, которые его мотивируют и веселят. Мы были и на отдыхе: для нас это очень важно, потому что мы бы самостоятельно не поехали, а Богданчик очень мечтал об этой поездке.

Хочу, чтобы сын ценил и любил жизнь

— Прежде всего, я хотела бы, чтобы Богданчик гордился своим папой, всегда помнил, что он — Герой. Также важно, чтобы сын стал открытее.

Пожалуй, я хотела бы, чтобы он ценил каждый день, чтобы любил жизнь. Что касается будущего пути сына — это будет однозначно его выбор, а я его решение не буду отрицать.

Никогда не забываю слова любимого: “Все будет хорошо”

— К сожалению, нашу семью постигли страшные потери и горе. Я не уверена, сможем ли мы когда-нибудь это пережить и переосмыслить до конца.

Но знаю, что должна делать все, чтобы подарить сыну безопасное, радостное детство и хорошее будущее. Мой муж всегда говорил: “Все будет хорошо”, а я не имею права в этом сомневаться.

Год назад жизнь 14-летней Киры и ее младшего 12-летнего брата Егора кардинально изменила полномасштабная война.

Им пришлось покинуть свои теплые кроватки и жить в подвальном помещении, в гараже. Читай истории детей из Харькова, мечтающих вернуться домой.

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