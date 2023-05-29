Война забрала у меня родного отца, но я до сих пор чувствую, как он вдохновляет меня побеждать в спортивных соревнованиях — история несокрушимой Лизы

Лиза — успешная спортсменка и победительница многих соревнований по гребле. Девочка родом из Тернополя, ей 15 и она просто увлекается тем, что делает.

К сожалению, война причинила немало боли ее семье и многие планы изменились, а некоторые больше никогда не станут реальностью.

Отец Лизы еще в начале полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ, но после десяти месяцев службы его жизнь оборвалась на поле боя недалеко от Горловки. Девочка очень любила своего папу, поэтому потерю родного человека переживала очень тяжело.

Психологи БФ Дети Героев помогли девочке справиться с негативными эмоциями, благодаря чему Лиза вернулась к привычной жизни. Говорит, что слово “сдаваться” никогда не было присуще ни ей, ни отцу, поэтому решила, что быть сильной и уверенной в своих силах — это главная цель в ее жизни. Больше об истории Лизы читай ниже.

Этот материал — часть совместного проекта Вікон и БФ Діти героїв, который мы готовим ко Дню защиты детей.

Разлука с отцом

Когда началась полномасштабная война, я не могла понять, что на самом деле происходит в стране.

Я сильно боялась и отчаивалась, а когда через несколько дней узнала, что мой отец отправляется в армию — у меня начали опускаться руки.

Родные поддерживали меня с первых дней, поэтому через некоторое время все нормировалось и я поняла, что стоит успокоиться и настроить себя на позитив.

В начале марта мы с мамой решили переехать в Польшу. Приблизительно в то же время мой отец пошел на войну. Такой мгновенной разлуки в семье никто не ожидал, но мы всегда оставались на связи.

Папа каждый день звонил нам, расспрашивал о наших делах, не возникают ли трудности в чужой стране, о переживаниях и планах. На первый взгляд не все так страшно, как кажется. Но на самом деле он далеко не все рассказывал по телефону, потому что знал, что я буду очень переживать за него, а мои слезы доставляли отцу немало печали и тревоги.

Любовь к спорту

Отец привил мне любовь к спорту и на собственном примере показал, что быть здоровым — это всегда стильно и привлекательно. Он сам занимался боксом и пауэрлифтингом, а вместе со мной посещал тренажерный зал и приобщал меня к ежедневным пробежкам. Честно говоря, это я любила меньше всего.

Ежедневные занятия спортом и мотивация от отца помогли мне определиться с выбором будущей профессии. Таким образом, я решила, что хочу стать спортивным тренером и поступила в профессиональный колледж ЗУНУ (кафедра физической культуры и спорта), где учусь до сих пор.

Он часто говорил мне: “Если не ты сама, то кто тебя заставит?” Что бы ни случилось — папа всегда поддерживал меня. И даже когда я проигрывала соревнование, он говорил, что это шаг к большому успеху.

Война забрала у меня родного отца, но я до сих пор чувствую, как он вдохновляет меня побеждать в спортивных соревнованиях — история несокрушимой Лизы / 4 Фотографии

Плавание — это еще одно мое хобби. И знаете, кто меня этому научил? Тоже папа! После пробежки по летним вечерам он часто ходил купаться на тернопольское озеро, возле которого мы живем. Он, кстати, не любит плавать большие дистанции, а я наоборот — как только ныряю в воду, меня не остановить.

Путешествия

Наша семья просто обожает путешествия. Вместе мы объездили почти всю Украину. Помню фонтаны в Виннице, это было несколько лет назад и я была еще совсем маленькой. Папа покупал мне все, что я хотела. А еще мы ездили в Польшу, где всего за три дня мы успели посетить аж пять прекрасных городов. Мы никогда не сидели на месте, а наполняли свою жизнь интересными и незабываемыми историями.

Я очень хочу поехать в Крым. Мама рассказывала мне, что там волшебные виды и просто невероятные закаты. В последний раз она была там с моим папой еще перед их женитьбой. Мама говорит, что после победы мы обязательно поедем туда на море и пройдемся по тому же пляжу, где они отдыхали еще задолго до начала войны.

Лучше умереть идя вверх, чем всю жизнь быть у подножия

В июне мой папа поехал на Донбасс. В первые дни пребывания там он отправил маме следующее сообщение: “Если я погибну, то напиши на моей могиле, что лучше умереть идя вверх, чем всю жизнь быть у подножия”. Нас очень беспокоили эти слова, но мама успокаивала меня и все время говорила, что ничего плохого не произойдет.

К сожалению, во время одного из вражеских нападений жизнь моего папы оборвалась. Это произошло 12 ноября недалеко от Горловки Донецкой области. Он был очень храбрым воином, потому что еще в тот же день им удалось отразить вражескую атаку, но во время артобстрела отец получил многочисленные травмы, в результате чего погиб на месте.

Я очень тяжело переживала потерю самого дорогого для меня человека. До последнего отказывалась верить в это, но, к сожалению, чуда не произошло, и мой папа действительно погиб за Украину.

Больно воспринимать такую реальность, но я стараюсь искать в этом какой-то смысл. Хотя каждый раз он новый, но суть в том, что мой отец оставил во мне частицу самого себя. Он научил меня преодолевать трудности и достигать новых высот. Моя задача — быть всегда настойчивой и не подвести своего папу, который с небес наблюдает за всеми моими поражениями и победами.

В прошлом году я поехала на очень важный отбор, где все участники боролись за право поехать на международные соревнования в Словакию. Мне тогда было очень тяжело проходить дистанцию — я плыла то четвертой, то шестой.

Но в одно мгновение вспомнились слова папы: “Если не ты, то кто?” И знаете что? Я не сдалась, не зацикливалась на том, что впереди меня плывут мои конкуренты, а наоборот собралась силами и до финиша добралась первой. Да, невозможное стало возможным, и благодаря папе я поехала на соревнование в Словакию.

Всем нам нужна поддержка даже если мы не сразу это замечаем

Всем известно, что если ты спортсмен, нужно постоянно заботиться о состоянии своего здоровья. Благодаря БФ Дети Героев, который поддерживает меня и других детей, потерявших одного или обоих родителей в результате войны, мне покрыли расходы на медицинские услуги, а также я получила необходимую одежду и обувь, косметические наборы и финансовую поддержку.

Моя мама часто общается с нашим семейным помощником, которого назначил фонд. Говорит, что сильно чувствует человеческую поддержку и убедилась в том, что доброе и искреннее слово оказывает мощное лечебное действие.

Я человек очень эмоциональный, и переживать потерю отца было очень сложно. Вот почему нам предложили в фонде психологическую поддержку. Общение с психологом помогло мне собраться и вернуться к привычной жизни.

Я снова начала мечтать. Моя цель — выиграть олимпиаду по гребле. Я не знаю, когда это произойдет, но я буду прилагать все усилия, чтобы достойно представить Украину на международной арене.

Также я думаю над открытием собственного ресторана или магазина спортивного питания, но эти идеи еще не совсем обдуманы, потому олимпиада у меня на первом месте.

Жизнь продолжается — мечтайте и наполняйте свою жизнь смыслом. За это сражаются наши защитники. Давайте поддерживать их!

Я желаю всем украинцам никогда не сдаваться. Мы сильны, а потому — непобедимы! Очень хочу, чтобы все воины вернулись домой живыми. Желаю всем тем, кто потерял своих мужей и сыновей на войне, крепкой веры в то, что их смерть не напрасна. Наши герои стали ангелами — мы просто не можем их видеть и обнять.

Потеряли самого родного человека и Ваид и Амина. Их отец хоть и не имел гражданства, но при всем любил Украину и защищал ее от захватчиков. Читай историю Халида, отдавшего жизнь за свободу Украины.

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