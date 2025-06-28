Історії Розповіді

Витягнув з-під завалів! Як 15-річний боксер дістав друга після удару по Білгород-Дністровському

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Червня 2025, 20:00
Витягнув з-під завалів! Як 15-річний боксер дістав друга після удару по Білгород-Дністровському

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