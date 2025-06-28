Витягнув з-під завалів! Як 15-річний боксер дістав друга після удару по Білгород-Дністровському

У час, коли трагічні історії заполонили нашу стрічку новин, хочеться почути щось, що поверне віру у життя. У Ювенальній поліції України розповіли історію великої сили, мужності та людяності, а також щирої дружби. Під час обстрілу Білгород-Дністровського на Одещині, що стався 23 червня, 15-річний юнак врятував свого однокласника, витягнувши з-під уламків. Історія відважного Марка Аветікяна далі в матеріалі. Дістав друга з-під завалу: історія Марка з Білгород-Дністровського Дві балістичні ракети Іскандер-М вдарили в житлову інфраструктуру міста, а одна з них прилетіла прямісінько в будівлю ліцею №1. Це трапилося під час повітряної тривоги, коли учні спускалися до укриття.У цей момент всередині перебували двоє школярів — Марк Аветікян і Максим Тимчук. Вони не встигли дістатися безпечного місця. Під час вибуху на них обвалилася частина стіни. Марк дістав поранення, але, зібравши з силами, вибрався з-під уламків. Він побачив, що його друг Максим опинився під завалами, тож, попри біль і шок, кинувся рятувати його. Читати на тему З трьома уламками у голові! Як 13-річний сум’янин розбив двері автобуса, щоб врятувати інших Читай, що відомо про хлопчика, який врятував себе та інших після удару на Суми. Хлопець розчистив обличчя Максима, щоб той міг вільно дихати, прибрав уламки з його ніг і, підтримуючи, допоміг спуститися в укриття. — Цей вчинок — приклад справжньої самопожертви й людяності. Марк не просто школяр. Він справжній герой, який у критичний момент проявив силу духу та відвагу, не залишивши друга в біді, — зазначили в Ювенальній поліції. Марк — учень ліцею №1, чемпіон України з боксу та вихованець дитячо-юнацької спортивної школи. Він звик демонструвати силу у спорті, а цього разу показав її у найважчих обставинах. Молоді українці вражають силою духу і не соромляться демонструвати її росіянам особисто. Ми розповідали про 13-річного каратиста, який не потиснув руку спортсмену країни-агресорки. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Одещина, Спорт Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter