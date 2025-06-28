Витягнув з-під завалів! Як 15-річний боксер дістав друга після удару по Білгород-Дністровському

У час, коли трагічні історії заполонили нашу стрічку новин, хочеться почути щось, що поверне віру у життя. У Ювенальній поліції України розповіли історію великої сили, мужності та людяності, а також щирої дружби.

Під час обстрілу Білгород-Дністровського на Одещині, що стався 23 червня, 15-річний юнак врятував свого однокласника, витягнувши з-під уламків. Історія відважного Марка Аветікяна далі в матеріалі.

Дістав друга з-під завалу: історія Марка з Білгород-Дністровського

Дві балістичні ракети Іскандер-М вдарили в житлову інфраструктуру міста, а одна з них прилетіла прямісінько в будівлю ліцею №1. Це трапилося під час повітряної тривоги, коли учні спускалися до укриття.

У цей момент всередині перебували двоє школярів — Марк Аветікян і Максим Тимчук. Вони не встигли дістатися безпечного місця. Під час вибуху на них обвалилася частина стіни.

Марк дістав поранення, але, зібравши з силами, вибрався з-під уламків. Він побачив, що його друг Максим опинився під завалами, тож, попри біль і шок, кинувся рятувати його.

Хлопець розчистив обличчя Максима, щоб той міг вільно дихати, прибрав уламки з його ніг і, підтримуючи, допоміг спуститися в укриття.

— Цей вчинок — приклад справжньої самопожертви й людяності. Марк не просто школяр. Він справжній герой, який у критичний момент проявив силу духу та відвагу, не залишивши друга в біді, — зазначили в Ювенальній поліції.

Марк — учень ліцею №1, чемпіон України з боксу та вихованець дитячо-юнацької спортивної школи. Він звик демонструвати силу у спорті, а цього разу показав її у найважчих обставинах.

Молоді українці вражають силою духу і не соромляться демонструвати її росіянам особисто. Ми розповідали про 13-річного каратиста, який не потиснув руку спортсмену країни-агресорки.

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