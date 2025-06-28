Вытащил из-под завалов! Как 15-летний боксер достал друга после удара по Белгород-Днестровскому

В то время, когда трагические истории заполонили нашу ленту новостей, хочется услышать нечто, что возвращает веру в жизнь. В Ювенальной полиции Украины рассказали историю большой силы, мужества и человечности, а также искренней дружбы.

Во время обстрела Белгород-Днестровского в Одесской области, который произошел 23 июня, 15-летний юноша спас своего одноклассника, вытащив из-под обломков. История отважного Марка Аветикяна далее в материале.

Достал друга из-под завала: история Марка из Белгород-Днестровского

Две баллистические ракеты Искандер-М ударили в жилищную инфраструктуру города, а одна из них прилетела прямо в здание лицея №1. Это случилось во время воздушной тревоги, когда ученики спускались к укрытию.

В этот момент внутри находились двое школьников — Марк Аветикян и Максим Тимчук. Они не успели добраться до безопасного места. При взрыве на них обрушилась часть стены.

Марк получил ранение, но, собравшись с силами, выбрался из-под обломков. Он увидел, что его друг Максим оказался под завалами, и, несмотря на боль и шок, бросился спасать его.

Парень расчистил лицо Максима, чтобы тот мог свободно дышать, убрал обломки его ног и, поддерживая, помог спуститься в укрытие.

— Этот поступок — пример подлинного самопожертвования и человечности. Марк не просто школьник. Он настоящий герой, в критический момент проявивший силу духа и отвагу, не оставив друга в беде, — отметили в Ювенальной полиции.

Марк — ученик лицея №1, чемпион Украины по боксу и воспитанник детско-юношеской спортивной школы. Он привык демонстрировать силу в спорте, а на этот раз показал ее в самых тяжелых обстоятельствах.

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