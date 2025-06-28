Истории Рассказы

Вытащил из-под завалов! Как 15-летний боксер достал друга после удара по Белгород-Днестровскому

Ирина Танасийчук, журналист сайта 28 июня 2025, 20:00
Вытащил из-под завалов! Как 15-летний боксер достал друга после удара по Белгород-Днестровскому

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