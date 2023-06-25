Від зірки тенісу до захисника України! Сергій Стаховський про рішення піти воювати та як ледь не загинув

Безсумнівно, перехід України з 24 лютого 2022 року на нову фазу війни позначився на кожному, і відтоді життя поділилося на до та після.

Чимало чоловіків та жінок стали на захист нашої країни й захищають небо над головою мільйонів українців. Одним із таких став український тенісист Сергій Стаховський, який вступив до лав оборони нашої держави. Детальніше про своє рішення чоловік розповів 5 каналу.

Про рішення піти добровольцем

Стаховський з перший днів повномасштабної війни став на захист України та вступив до ЗСУ.

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Експерша ракетка України каже, що рішення піти воювати далося йому просто, оскільки цього разу “відмазок” вже не було, на відміну від 2014 року.

Стаховський розповів, що з 2014 року донатив і вболівав з-за кордону. Він згадав 2014 рік, коли, на його думку, він міг зробити те, що зробили багато його однолітків, але не зробив, оскільки тоді в його родині очікували на першу дитину Таїсію, яка народилась 30 березня 2014 року. Крім того, тенісист згадує й про активну кар’єру.

Він зазначив, що тоді, можна сказати, придумав відмазку для себе, що він працюватиме в медіа, робитиме донати, зароблятиме гроші й передаватиме їх. Це допомогло йому відповісти на питання Чому я не там? та принаймні частково його закрити.

Коли ж почалися події 24 лютого, Сергій Стаховський згадує, що не розумів, як може лишитися осторонь. По-перше, його тенісна кар’єра на той момент уже закінчилася, у січні 2022 року.

По-друге, він на той час вже мав трьох дітей, а його родина — батьки, старший брат із дружиною і дітьми, а також бабуся — усі проживали у Києві.

Стаховський про службу та як ледь не загинув

Спортсмен каже, що розуміє всі ризики та наслідки свого перебування на фронті. Та він вважає, що нічим не кращий за інших бійців, готовий покласти своє життя заради захисту держави й відданий цій ідеї до кінця.

Стаховський наголошує, що він не приймав би рішення перебувати там, де він є зараз, якби не був готовий до цього.

Він також розповів про найбільш небезпечний епізод, що стався з ним у селі Яцьківка, неподалік Ізюму. Стаховський міг зіткнутися з найстрашнішими наслідками, але в результаті був врятований завдяки броньованому автомобілю.

Стаховський розповів про цей випадок, згадуючи, що вони навіть не злякалися, оскільки насправді немає часу відчувати страх.

Він пояснив, що це була офіційна операція, яку вони проводили разом з інтернаціональним батальйоном. Тоді вони вирушили до Яцьківки, вважаючи, що там вже немає ворожих сил, але ситуація склалася інакше. Стаховський пригадує, що тоді врятувала їх броньована машина, оскільки Град розірвався приблизно три метри за ними та півтора метра перед ними.

Нас відкинуло в кювет, але бронеавтомобіль отримав, скажімо так, осколки. Нам дуже пощастило. Усі там трошки зі струсом мозку вийшли, але все окей, – розповідає Стаховський.

Раніше ми розповідали історію бійця на псевдо Єнот, що поділився яскравими моментами війни та планами.

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