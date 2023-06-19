Доведеться звикати до “кам’яних джунглів”. Боєць на псевдо Єнот — про яскраві моменти війни та плани

Наші захисники боронять українське минуле, охороняють теперішнє і відвойовують майбутнє. Багато військових пішли на фронт з мирного життя, однак повертатися без перемоги не збираються.

Начальник розвідки дивізіону на псевдо Єнот до повномасштабного вторгнення працював вчителем фізкультури та викладав східні єдиноборства. Олександр Єнот навчив і своїх дітей захищати себе, а своїм прикладом також показав: інколи доводиться ставати на захист цілої країни.

Про шлях на війні та випробування фронтом, чого чекає та про що мріє Олександр — розповідаємо далі.

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Головне завдання — виявити якомога більше цілей

На фронті Єнот організовує розвідку та корегує українську безпілотну авіацію. Основним у роботі називає вміння залишатися непоміченим, адже на його та побратимів відповідальності — ураження противника.

— Ми маємо гарно маскуватися або швидко реагувати на дії противника. Вміти правильно передати координати цілей та коректури, а головне — за день знаходити якомога більше цілей.

Найяскравіші спогади? Коли нищиш техніку ворога, — відповідає Єнот. — Коли даєш координати і потім тобі надсилають фото ураженої цілі.

Також військовий додає: звісно, всі підрозділи є важливими й не можна казати, що якийсь із них є важливішим за інші. Однак без артилерії у війні — нікуди.

Чого не вистачає на фронті

Єнот каже: єдине, чого йому не вистачає на фронті — спокою за власний підрозділ. Адже військові планують та дбають не лише про власний побут та комфорт, а думають за побратимів та роботу цілого підрозділу.

— Я зараз воюю за волю. За те, щоб моя країна могла далі процвітати та розвиватися, а моя сім’я перебувала в безпеці, — зізнається військовий.

Олександр чекає перемоги та вже планує, як проведе цей час з сім’єю на відпочинку. Чоловік дуже хоче кілька місяців якісно відпочити та набратися сил.

Треба перемикнутися і набратися сил, звикнути до цивільного життя, до “кам’яних джунглів”, бо коли ти живеш в степах та лісах, то це трохи змінює тебе.

А ось як воює бійчиня на псевдо Акула та про що мріє вона після перемоги, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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