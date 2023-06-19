Придется привыкать к “каменным джунглям”. Боец с позывным Енот — о ярких моментах войны и планах

Наши военные защищают украинское прошлое, охраняют настоящее и отвоевывают будущее. Многие бойцы пошли на фронт из мирной жизни, однако возвращаться без победы не собираются.

Начальник разведки дивизиона с позывным Енот до полномасштабного вторжения работал учителем физкультуры и преподавал восточные единоборства. Александр Енот научил своих детей защищать себя, а своим примером также показал: иногда приходится становиться на защиту целой страны.

О войне и испытании фронтом, чего ждет и о чем мечтает Александр, рассказываем дальше.

Сейчас также смотрят

Главная задача — обнаружить как можно больше целей

На фронте Енот организует разведку и корректирует украинскую беспилотную авиацию. Основным в работе называет умение оставаться незамеченным, ведь на его и собратьев ответственности — поражение противника.

— Мы должны хорошо маскироваться или быстро реагировать на действия противника. Уметь правильно передать координаты целей и корректуры, а главное — за день находить как можно больше целей.

Самые яркие воспоминания? Когда уничтожаешь технику врага, — отвечает Енот. — Когда даешь координаты и потом тебе присылают фото пораженной цели.

Также военный говорит: конечно, все подразделения важны и нельзя говорить, что какое-то из них важнее других. Однако без артиллерии в войне — некуда.

Чего не хватает на фронте

Енот говорит: единственное, чего ему не хватает на фронте — покоя за собственное подразделение. Ведь военные планируют и заботятся не только о собственном быту и комфорте, а думают о собратьях и работе целого подразделения.

— Я сейчас воюю за свободу. За то, чтобы моя страна могла дальше процветать и развиваться, а моя семья находилась в безопасности, — признается военный.

Александр ждет победы и планирует, как проведет это время с семьей на отдыхе. Мужчина очень хочет несколько месяцев качественно отдохнуть и набраться сил.

Надо переключиться и набраться сил, привыкнуть к гражданской жизни, к “каменным джунглям”, потому что когда ты живешь в степях и лесах, то это немного меняет тебя.

А вот как воюет бой с позывным Акула и о чем мечтает она после победы, мы рассказывали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!