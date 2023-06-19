Рассказы

Придется привыкать к “каменным джунглям”. Боец с позывным Енот — о ярких моментах войны и планах

Виктория Мельник, редактор сайта 19 июня 2023, 19:00
Енот
Фото: Facebook

Больше новостей
який штраф за їзду без прав
Ответственности не избежать! Какой штраф за управление транспортом без прав в Украине в 2023 году
Сексуальне насилля у шлюбі
До сих пор веришь в супружеский долг? Почему нельзя умалчивать сексуальное насилие в браке
Чому сіпається око
Ну все, начался нервный тик. Разбираем, почему у тебя дергается глаз
Рецепт котлет
С кабачком и брокколи: рецепт полезных котлет от Лизы Глинской
Смотреть больше

Материалы по теме

діана Умеренкова
Болит душа за то, что я россиянка! За 97 лет пережила немцев, Covid-19 и бежала от обстрелов Харькова
Понад 500 мешканців Олешок загинули після підриву Каховської ГЕС
Более 500 погибших жителей Алешек после подрыва россиянами Каховской ГЭС — что об этом известно
Что нужно иметь с собой на НМТ
Никаких лишних вещей: памятка, что можно брать с собой на НМТ 2023
страх быть изнасилованной
“После всех новостей и историй я боюсь быть изнасилованной. Реально ли вообще избавиться от этого страха?”

Видео
0:03:22
Денис и Евгений Корецкие

Кто, если не мы, это сделает? Как братья-близнецы прошли оккупацию и вместе разминируют Херсонскую область
0:07:31
Бої за бахмут
Пушечным мясом уже не забрасывают: как именно изменилось поведение россиян под Бахмутом
Карта бойових дій в Україні 19.06.2023 онлайн
Сокрушительные удары от нашей авиации и освобождение Пятихаток! Карта боевых действий в Украине 19 июня в режиме онлайн
0:13:15
Екіпажі HIMARS показали, як нищать росіян на фронті
Кровь стынет в жилах, а страшно даже защитникам. Экипажи HIMARS показали свою блестящую работу
0:02:17
Волонтерки роблять вареники для військових
Эта семья не только взяла под опеку 5 детей, но и волонтёрит для фронта всем селом
0:03:29
Перший у світі дрон-мінувальник
Наземный дрон-минировщик, беспилотник для эвакуации и “глаза” для военных авто! Украинские изобретатели поражают
0:10:29
Пташки на мільйон доларів знищеної російської техніки — робота дронів
Работают по норам! Как дроны-камикадзе уничтожают россиян и технику на миллионы долларов
0:03:31
Фонд "Українські вогнеборці"
Украина вдохновляет своей смелостью британцев! Волонтеры передали спасателям бронированный автомобиль
0:04:55
Навчання з бойової медицини
Каждый может быть “скорой помощью”! В Харьковской области проводят курсы подготовки боевых медиков
0:03:26
Врятовані собаки з Херсонщини шукають дім: як допомогти
800 километров до новых семей! Спасенные собаки из Херсона находят хозяев
Больше видео
діана Умеренкова
Читать дальше
Болит душа за то, что я россиянка! За 97 лет пережила немцев, Covid-19 и бежала от обстрелов Харькова

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь