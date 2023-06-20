Підлітком був у російському полоні, а тепер захищає Україну! Історія командира Грузинського національного легіону

Грузинський легіон — найчисельніший іноземний контингент у складі Збройних сил України, вже дев’ять років допомагає нам виборювати свободу. Створений у 2014 році з десяти чоловіків, розрісся до 2000 захисників. Легіон боронив аеропорт у Гостомелі, звільняв Київщину та Харківщину, і зараз виконує завдання по всій лінії фронту.

Командир Мамука Мамулашвілі потрапив до російського полону ще підлітком, і вже тоді зрозумів, на які звірства здатні росіяни. Він упевнений у поразці Росії, що чекає на країну-агресорку після перемоги України.

Росія кілька разів нападала на Грузію. Єдині, хто допомагав, були українці. Звісно, ми мали сюди приїхати, — говорить Мамука.

Росіяни чинили такі самі злочини й в Грузії

Командир легіону розповідає, що учасники виконують завдання як розвідувальні, так і диверсійні. Бійці ще у 2016 році ввійшли до складу ЗСУ, а коли розпочалася повномасштабна війна, першими прийняли бій у Гостомельському аеропорту.

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Коли звільнили Київщину й стало відомо про звірства росіян, Мамука каже, що те саме росіяни робили й в Грузії — знущалися з мирних жителів, гвалтували та вбивали жінок і дітей.

Був у російському полоні в 14 років

На початку 1990-их років, коли Росія затіяла в Абхазії війну, разом із батьком, який був генералом та командиром одного з підрозділів, брав участь у боях проти сепаратистів та російських найманців. А 1993 році, коли Мамуці було лише 14 років, він разом з батьком потрапив до російського полону.

Підлітка тримали у полоні три місяці, його батька — півтора року.

Чоловік каже, що після полону його не дивують вчинки росіян. Він хотів би розповісти деталі, але не хоче, щоб це нашкодило військовополоненим.

Він також вважає, що контрнаступ не буде легким, попри значні втрати Росії. Адже ворог підготувався до оборони. Утім Мамука впевнений, що врешті-решт Україна переможе.

Дехто каже, що історія Грузії та України дечим схожі, а саме — боротьбою за права та свободу. Раніше ми розповідали, як Грузія борола з корупцією, окупацією та владою.

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