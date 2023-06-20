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Підлітком був у російському полоні, а тепер захищає Україну! Історія командира Грузинського національного легіону

Тетяна Доцяк 20 Червня 2023, 19:00
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