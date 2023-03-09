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Чого може навчити історія Грузії та чи справді наші народи мають схожі долі — від Революції троянд до власного Майдану

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Березня 2023, 20:00
Чого може навчити історія Грузії та чи справді наші народи мають схожі долі — від Революції троянд до власного Майдану
Фото: Depositphotos

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