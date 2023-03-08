Мітинг у Тбілісі: протестувальники висунули свої вимоги

Мітинги у Тбілісі тривають другу добу поспіль. Сьогодні під будівлею грузинського парламенту зібралось близько 10 тис. протестувальників. Вони запевняють: не планують розходитися, допоки їхні вимоги не буде виконано.

Люди не задоволені авторитарними законами, які намагається підтримати парламент, зокрема – про “іноземних агентів”. Які вимоги учасників протестів у Грузії – розповімо далі.

Протести у Грузії: вимоги протестувальників

Мітингувальники наголошують: головна вимога – відкликати з парламенту законопроект про іноагентів. Він, до слова, дуже нагадує відповідний російський закон.

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Грузинський законопроект передбачає, що юридична чи фізособа, яка отримує понад 20% коштів з-за кордону, вважається іноземним агентом і мусить зареєструватися відповідним чином. У разі непокори на неї чекатиме штраф.

В ЄС та США вже засудили таку законодавчу ініціативу.

Ще одна вимога на протестах у Грузії – відпустити усіх затриманих. Їхня кількість наразі невідома.

У разі невиконання вимог, протестувальники погрожують перейти “до інших кроків”.

Мітинг у Тбілісі сьогодні: відео

Дізнайся більше. Закон про іноагентів — що це та чому проти нього протестують грузини.

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