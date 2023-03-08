Митинг в Тбилиси: протестующие выдвинули свои требования

Митинги в Тбилиси продолжаются вторые сутки подряд. Сегодня под зданием грузинского парламента собралось около 10 тысяч протестующих. Они уверяют: не планируют расходиться, пока их требования не будут выполнены.
Люди недовольны авторитарными законами, которые пытается поддержать парламент, в частности – об “иностранных агентах”. Какие требования участников протестов в Грузии – расскажем далее.
Митингующие отмечают: главное требование – отозвать из парламента законопроект об иноагентах. Он, кстати, очень напоминает соответствующий российский закон.
Грузинский законопроект предусматривает, что юридическое или физлицо, получающее более 20% средств из-за границы, считается иностранным агентом и должно зарегистрироваться соответствующим образом. В случае неповиновения его будет ждать штраф.
В ЕС и США уже осудили такую законодательную инициативу.
Еще одно требование на протестах в Грузии – отпустить всех задержанных. Их точное количество пока неизвестно.
В случае невыполнения требований протестующие угрожают перейти “к другим шагам”.
Узнай больше. Закон об иноагентах — что это и почему против него протестуют грузины.
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