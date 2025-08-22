Украинцев, которых РФ бросила на границе с Грузией, вернули домой

Министерство иностранных дел Украины в сотрудничестве с МВД смогли провести операцию возвращения граждан Украины, которые были депортированы из РФ и более месяца удерживались на КПП в Грузии Верхний Ларс. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Кого удалось вернуть и почему украинцев удерживали в бесчеловечных условиях в Грузии — читай в материале.

Украина вернула 65 депортированных граждан из Грузии

Граждан Украины, по разным причинам оказавшихся в России, страна-террористка принудительно депортировала на границу с Грузией. Украинцев без документов разместили на КПП Дариали/Верхний Ларс. Там они больше месяца прожили в подвале.

Граждан Украины — часть из которых отбывала сроки наказания, часть считалась пропавшими без вести — россияне доставили в буферную зону на пограничном пункте с Грузией.

Клименко рассказал, что россияне в очередной раз нарушили нормы международного и гуманитарного права. Украинцев привезли и оставили без документов, средств к существованию, питания и медицинской помощи.

И сегодня, по заданию президента Украины, вернули в Украину 65 граждан, среди которых 10 женщин и 8 тяжелобольных лиц.

Над возвращением украинцев работали МИД, МВД, Минздрав, Минюст, СБУ, а также правоохранительные органы Молдовы и Грузии. Теперь будут выясняться все детали содержания украинцев в буферной зоне и попытки их использования для провокаций.

Украинские дипломаты и консулы приложили максимум усилий для скорейшего возвращения наших граждан. За предыдущие месяцы из этого КПП вернули еще несколько групп украинцев. Всего удалось вернуть 109 человек, которых Россия депортировала.

Гуманитарный кризис на российско-грузинской границе начался в июне 2025 года. С тех пор Украина обращалась к РФ, чтобы этих граждан оставляли именно на границе с Украиной, а не Грузией, однако эти призывы были проигнорированы.

Вікна мониторили ситуацию с содержанием украинцев в КПП Верхний Ларс с самого начала. Узнай, с чего все начиналось.

