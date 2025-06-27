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Почему полсотни украинцев удерживают на границе между РФ и Грузией

Виктория Мельник, журналист сайта 27 июня 2025, 14:00
украинцев удерживают на границе россии и грузии
Фото Getty Images

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