Почему полсотни украинцев удерживают на границе между РФ и Грузией

На российско-грузинской границе чрезвычайная ситуация. Все потому, что там содержатся депортированные из РФ украинцы, которых не впускает на свою территорию Грузия. Более того: сообщается, что больных и людей с инвалидностью содержат в ненадлежащих условиях в подвале.

Больше о ситуации и как действует украинский МИД, рассказываем дальше в материале.

Украинцев удерживают на границе России и Грузии: что известно

Впервые информация о содержании более 50 украинцев в КПП между РФ и Грузией появилась в российском СМИ. Официальные комментарии украинского МИД на момент публикации найти не удалось.

В то же время в комментарии Суспільному МИД заявил, что им известно о содержании на российско-грузинской границе 56 граждан Украины, депортированных из России после отбывания наказания там.

Известно, что на КПП вблизи Верхний Ларс – Дарьяли приезжало консульское должностное лицо украинского посольства для встречи с руководством пункта пропуска и передачи гуманитарной помощи людям.

Часть украинцев уже удалось эвакуировать: три гражданина прибыли в Молдову 21 июня, еще девять — 25 июня. Сегодня, 27 июня, планируется эвакуация еще 14 человек.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

По данным волонтерских организаций и проекта Эхо Кавказа от Радио Свобода, в частности известно, что людей содержат в ужасных условиях. Volunteers Tbilisi ранее заявляли о женщине, которую, вероятно, вывезли насильно. Также отмечается, что в одном тесном помещении находятся люди, страдающие ВИЧ, туберкулезом и имеют инвалидность.

— Среди них не только бывшие заключенные, но и гражданские лица, депортированные с оккупированных территорий.

Есть женщина, вероятно, вывезенная насильно, связи с ней нет. У всех есть запрет на въезд в РФ и они не могут вернуться.

Ранее въезд в Грузию был возможен — теперь люди остаются в изоляции, без документов и помощи.

Состояние многих ухудшается, один человек с открытым туберкулезом уже находится в больнице.

Грузия не оказывает этим людям медицинскую помощь, — сообщили в проекте.

Эхо Кавказа поговорило с находящимися на месте волонтерами. Там отметили, что в этом месте нет ни еды, ни воды, людей не выпускают на улицу, отсутствуют санитарные условия, люди спят поочередно по четыре часа в две смены, так же поочередно ходят в туалет.

— Сырой бетон, тяжелый воздух и ни одного окна. Лишь несколько двухэтажных кроватей и десятки матрасов, разбросанных на голом полу. Пространство разделено тряпками на три условные “комнаты”. В этом подвальном помещении сейчас проживают 56 человек. На всех — 16 спальных мест, — отметили в издании.

Почему украинцы застряли на границе России и Грузии

Волонтеры отмечают, что проблема с пропуском украинцев возникла еще в 2023 году. Однако ранее в этой буферной зоне собиралось 10-12 человек. В июне ситуация ухудшилась, скоро здесь ожидают прибытия новых депортированных украинцев.

Все потому, что РФ депортирует украинцев, у которых нет российских документов. Грузинские пограничники затягивают разрешения на пропуск этих лиц. Чтобы официально перейти границу Грузии, у них должны быть документы.

Поэтому украинцев содержат в буферной зоне, в подвале дополнительного терминала Дарьяли.

Россия превращает любое передвижение украинцев в ловушку. Раньше мы рассказывали тебе о путях в оккупацию и чем это для тебя опасно — читай в материале.

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