Билет в бесправие: как фильтрация РФ превращает визит украинцев домой в ловушку

Фото Pexels, Depositphotos Для многих украинцев, оказавшихся за пределами временно оккупированных территорий (ТОТ), вернуться домой — это необходимость. Причины разные: навестить родных, оформить документы на имущество, чтобы его не “национализировали”, или же вернуться навсегда. Однако, поездка на ТОТ, особенно для тех, у кого есть только украинский биометрический паспорт, превратилась в сложный и опасный квест.Единственным вариантом часто остаётся прохождение фильтрации в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет LB.ua. Новые “улучшения” от РФ: подача документов онлайн и риск депортации Этим летом Россия готовит очередные сюрпризы для украинцев. С 30 июня 2025 года планируют ввести новые правила въезда для тех, у кого нет российского загранпаспорта. Перевозчики сообщают, что для прохождения фильтрации в Шереметьево необходимо будет подать украинские документы через специальный раздел на российских госуслугах за 72 часа до пересечения границы. Только после успешной проверки можно будет лететь в Россию. Эти изменения вызывают много вопросов: Доступ для украинцев: как негражданин РФ сможет зарегистрироваться и подать документы в российской системе госуслуг? Некоторые перевозчики предполагают, что будет специальный раздел для «иноагентов», другие же считают это нереальным без российского паспорта. Это может вынудить украинцев искать посредников с российским гражданством для подачи их документов. Гарантии безопасности и финансовые риски: облегчит ли это процесс и гарантирует ли безопасность? Специалисты советуют воздержаться от поездок в июле, пока система не наладится, чтобы избежать финансовых потерь в случае отказа во въезде. Депортации на десятки лет и нереальные базы данных Даже сейчас случаи отказов во въезде в РФ и депортации — не единичны. Украинцам запрещают въезд на срок от 1 до 50 лет, причём чаще всего это 20 или 49 лет. Это может означать, что пожилые люди, вероятно, никогда не смогут вернуться домой. Важно учитывать: Отсутствие объяснений: даже официальные запросы в ФСБ РФ о причинах отказа во въезде часто остаются без конкретных объяснений. Ненадёжные источники информации: проверка запрета на въезд через белорусские базы данных (которыми якобы делится РФ) является ненадёжной. Многие украинцы, у которых не было запрета по этим данным, всё равно не прошли фильтрацию. Увеличение сроков:при повторных попытках пройти фильтрацию срок запрета на въезд может быть увеличен до 100 лет. Фильтрация не гарантирует безопасности на ТОТ Даже если вы успешно прошли фильтрацию и попали на ТОТ, это не гарантирует вашей безопасности. Украинцы, въезжающие по биометрическому паспорту, рискуют попасть на допросы в МГБ оккупантов. Есть свидетельства о задержаниях и допросах в подвале без еды, а также о том, что телефоны и другие устройства возвращали только через месяц. Стоит ли поездка на ТОТ таких рисков ради переоформления документов или других дел — решать вам. Но важно осознавать, что это путешествие связано с чрезвычайно высокими угрозами для жизни и свободы. Ранее мы сообщали о новых правилах получения статуса Ребёнок войны и защиты депортированных детей в Украине: что нужно знать пострадавшим семьям. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Оккупированные территории, Россия, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter