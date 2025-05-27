Билет в бесправие: как фильтрация РФ превращает визит украинцев домой в ловушку

Для многих украинцев, оказавшихся за пределами временно оккупированных территорий (ТОТ), вернуться домой — это необходимость.

Причины разные: навестить родных, оформить документы на имущество, чтобы его не “национализировали”, или же вернуться навсегда.

Однако, поездка на ТОТ, особенно для тех, у кого есть только украинский биометрический паспорт, превратилась в сложный и опасный квест.

Единственным вариантом часто остаётся прохождение фильтрации в московском аэропорту Шереметьево.

Об этом пишет LB.ua.

Новые “улучшения” от РФ: подача документов онлайн и риск депортации

Этим летом Россия готовит очередные сюрпризы для украинцев.

С 30 июня 2025 года планируют ввести новые правила въезда для тех, у кого нет российского загранпаспорта.

Перевозчики сообщают, что для прохождения фильтрации в Шереметьево необходимо будет подать украинские документы через специальный раздел на российских госуслугах за 72 часа до пересечения границы.

Только после успешной проверки можно будет лететь в Россию.

Эти изменения вызывают много вопросов:

Доступ для украинцев: как негражданин РФ сможет зарегистрироваться и подать документы в российской системе госуслуг? Некоторые перевозчики предполагают, что будет специальный раздел для «иноагентов», другие же считают это нереальным без российского паспорта. Это может вынудить украинцев искать посредников с российским гражданством для подачи их документов.

как негражданин РФ сможет зарегистрироваться и подать документы в российской системе госуслуг? Некоторые перевозчики предполагают, что будет специальный раздел для «иноагентов», другие же считают это нереальным без российского паспорта. Это может вынудить украинцев искать посредников с российским гражданством для подачи их документов. Гарантии безопасности и финансовые риски: облегчит ли это процесс и гарантирует ли безопасность? Специалисты советуют воздержаться от поездок в июле, пока система не наладится, чтобы избежать финансовых потерь в случае отказа во въезде.

Депортации на десятки лет и нереальные базы данных

Даже сейчас случаи отказов во въезде в РФ и депортации — не единичны.

Украинцам запрещают въезд на срок от 1 до 50 лет, причём чаще всего это 20 или 49 лет.

Это может означать, что пожилые люди, вероятно, никогда не смогут вернуться домой.

Важно учитывать:

Отсутствие объяснений: даже официальные запросы в ФСБ РФ о причинах отказа во въезде часто остаются без конкретных объяснений.

даже официальные запросы в ФСБ РФ о причинах отказа во въезде часто остаются без конкретных объяснений. Ненадёжные источники информации: проверка запрета на въезд через белорусские базы данных (которыми якобы делится РФ) является ненадёжной. Многие украинцы, у которых не было запрета по этим данным, всё равно не прошли фильтрацию.

проверка запрета на въезд через белорусские базы данных (которыми якобы делится РФ) является ненадёжной. Многие украинцы, у которых не было запрета по этим данным, всё равно не прошли фильтрацию. Увеличение сроков:при повторных попытках пройти фильтрацию срок запрета на въезд может быть увеличен до 100 лет.

Фильтрация не гарантирует безопасности на ТОТ

Даже если вы успешно прошли фильтрацию и попали на ТОТ, это не гарантирует вашей безопасности.

Украинцы, въезжающие по биометрическому паспорту, рискуют попасть на допросы в МГБ оккупантов.

Есть свидетельства о задержаниях и допросах в подвале без еды, а также о том, что телефоны и другие устройства возвращали только через месяц.

Стоит ли поездка на ТОТ таких рисков ради переоформления документов или других дел — решать вам.

Но важно осознавать, что это путешествие связано с чрезвычайно высокими угрозами для жизни и свободы.

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