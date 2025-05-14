Кто такой “ребенок войны” и как вернуть похищенных? ВР закрепила порядок защиты малышей

Верховная Рада приняла ряд законодательных актов, направленных на урегулирование вопроса присвоения статуса детям, пострадавшим в результате военных действий на территории Украины.

Новые законодательные нормы также официально определяют статус несовершеннолетних, которые были депортированы или временно перемещены.

Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Ранее в украинском законодательстве существовала определенная несогласованность между Законом Об охране детства и постановлением Кабинета Министров относительно процедуры получения статуса ребенка, пострадавшего от войны, а также относительно оснований и органов, уполномоченных присваивать этот статус.

Принятый законопроект №12385 призван устранить эту коллизию. Согласно новому закону, статус ребенка, пострадавшего в результате войны, будет присваиваться по месту:

задекларированного или зарегистрированного места жительства или пребывания ребенка;

регистрации ребенка в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

обращения, если место жительства или пребывания ребенка не зарегистрировано или находится на территории активных боевых действий или временно оккупированной территории;

выявления такого ребенка органами исполнительной власти или местного самоуправления.

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект №9495, который на законодательном уровне определяет понятия депортированных и принудительно перемещенных детей.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, его целью является создание юридических оснований для возвращения этих детей на Родину и содействие их дальнейшей интеграции в украинское общество.

Законопроектом определено, что депортацией считается незаконное перемещение ребенка на территорию государства-агрессора или его союзников без свободного и осознанного согласия самого ребенка и его законных представителей.

В то же время принудительным перемещением считается перемещение ребенка с территории Украины на временно оккупированные территории или в Российскую Федерацию без его добровольного согласия.

Народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что законопроект о защите прав принудительно перемещенных в РФ детей поддержали 270 народных избранников.

По ее словам, этот закон вводит четкое юридическое определение понятий депортированный ребенок и принудительно перемещенный ребенок, а также обязывает Кабинет Министров Украины разработать действенный механизм для возвращения, реинтеграции и адаптации таких детей.

Таким образом, принятые законодательные изменения должны не только устранить путаницу в процедуре присвоения статуса “ребенка войны”, но и создать правовые основания для защиты прав и возвращения украинских детей, пострадавших от российской агрессии.

Ранее мы рассказывали о том, как оформить статус “ребенок войны” в Украине и кто имеет право на его получение.

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