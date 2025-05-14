Кто такой “ребенок войны” и как вернуть похищенных? ВР закрепила порядок защиты малышей

Фото Getty Images Верховная Рада приняла ряд законодательных актов, направленных на урегулирование вопроса присвоения статуса детям, пострадавшим в результате военных действий на территории Украины. Новые законодательные нормы также официально определяют статус несовершеннолетних, которые были депортированы или временно перемещены. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.Ранее в украинском законодательстве существовала определенная несогласованность между Законом Об охране детства и постановлением Кабинета Министров относительно процедуры получения статуса ребенка, пострадавшего от войны, а также относительно оснований и органов, уполномоченных присваивать этот статус. Принятый законопроект №12385 призван устранить эту коллизию. Согласно новому закону, статус ребенка, пострадавшего в результате войны, будет присваиваться по месту: задекларированного или зарегистрированного места жительства или пребывания ребенка; регистрации ребенка в качестве внутренне перемещенного лица (ВПЛ); обращения, если место жительства или пребывания ребенка не зарегистрировано или находится на территории активных боевых действий или временно оккупированной территории; выявления такого ребенка органами исполнительной власти или местного самоуправления. Читать по теме Мама и так сама все тянет… Что переживают дети-беженцы и как им помочь Рассказываем об особенностях психики детей-беженцев и как им помочь. Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект №9495, который на законодательном уровне определяет понятия депортированных и принудительно перемещенных детей. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, его целью является создание юридических оснований для возвращения этих детей на Родину и содействие их дальнейшей интеграции в украинское общество. Законопроектом определено, что депортацией считается незаконное перемещение ребенка на территорию государства-агрессора или его союзников без свободного и осознанного согласия самого ребенка и его законных представителей. В то же время принудительным перемещением считается перемещение ребенка с территории Украины на временно оккупированные территории или в Российскую Федерацию без его добровольного согласия. Народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что законопроект о защите прав принудительно перемещенных в РФ детей поддержали 270 народных избранников. По ее словам, этот закон вводит четкое юридическое определение понятий депортированный ребенок и принудительно перемещенный ребенок, а также обязывает Кабинет Министров Украины разработать действенный механизм для возвращения, реинтеграции и адаптации таких детей. Таким образом, принятые законодательные изменения должны не только устранить путаницу в процедуре присвоения статуса “ребенка войны”, но и создать правовые основания для защиты прав и возвращения украинских детей, пострадавших от российской агрессии. Ранее мы рассказывали о том, как оформить статус “ребенок войны” в Украине и кто имеет право на его получение.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Верховная Рада, дети, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter