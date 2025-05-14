Война в Украине

Кто такой “ребенок войны” и как вернуть похищенных? ВР закрепила порядок защиты малышей

Мария Дзюба, редактор сайта 14 мая 2025, 20:45
Кто такой “ребенок войны” и как вернуть похищенных? ВР закрепила порядок защиты малышей
Фото Getty Images
Кто такой “ребенок войны” и как вернуть похищенных? ВР закрепила порядок защиты малышей
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