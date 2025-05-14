Війна в Україні

Хто така “дитина війни” і як повернути викрадених? ВР закріпила порядок захисту малечі

Марія Дзюба, редакторка сайту 14 Травня 2025, 20:45
Хто така “дитина війни” і як повернути викрадених? ВР закріпила порядок захисту малечі
Фото Getty Images
Хто така “дитина війни” і як повернути викрадених? ВР закріпила порядок захисту малечі
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