Хто така “дитина війни” і як повернути викрадених? ВР закріпила порядок захисту малечі

Верховна Рада прийняла низку законодавчих актів, спрямованих на врегулювання питання надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій на території України.

Нові законодавчі норми також офіційно визначають статус неповнолітніх, які були депортовані або тимчасово переміщені.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Раніше в українському законодавстві існувала певна неузгодженість між Законом Про охорону дитинства та постановою Кабінету Міністрів щодо процедури отримання статусу дитини, яка постраждала від війни, а також щодо підстав та органів, уповноважених надавати цей статус.

Прийнятий законопроект №12385 покликаний усунути цю колізію.

Згідно з новим законом, статус дитини, яка постраждала внаслідок війни, надаватиметься за місцем:

задекларованого або зареєстрованого місця проживання чи перебування дитини;

реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

звернення, якщо місце проживання чи перебування дитини не зареєстроване або знаходиться на території активних бойових дій чи тимчасово окупованій території;

виявлення такої дитини органами виконавчої влади або місцевого самоврядування.

Окрім того, Верховна Рада ухвалила законопроект №9495, який на законодавчому рівні визначає поняття депортованих та примусово переміщених дітей.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, його метою є створення юридичних підстав для повернення цих дітей на Батьківщину та сприяння їхній подальшій інтеграції в українське суспільство.

Законопроектом визначено, що депортацією вважається незаконне переміщення дитини на територію країни-агресора або її союзників без вільної та усвідомленої згоди самої дитини та її законних представників.

Водночас примусовим переміщенням вважається переміщення дитини з території України на тимчасово окуповані території або до Російської Федерації без її добровільної згоди.

Народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що законопроект щодо захисту прав примусово переміщених до РФ дітей підтримали 270 народних обранців.

За її словами, цей закон вводить чітке юридичне визначення понять депортована дитина та примусово переміщена дитина, а також зобов’язує Кабінет Міністрів України розробити дієвий механізм для повернення, реінтеграції та адаптації таких дітей.

Таким чином, ухвалені законодавчі зміни мають не лише усунути плутанину в процедурі надання статусу дитини війни, але й створити правові підстави для захисту прав та повернення українських дітей, які постраждали від російської агресії.

Раніше ми розповідали про те, як оформити статус “дитина війни” в Україні та хто має право на його отримання.

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