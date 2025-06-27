Чому півсотні українців утримують на кордоні між РФ та Грузією

На російсько-грузинському кордоні — надзвичайна ситуація. Все тому, що там утримують депортованих з РФ українців, яких не впускає на свою територію Грузія. Ба більше, повідомляється, що хворих та людей з інвалідністю утримують в неналежних умовах у підвалі.

Більше про ситуацію та як діє українське МЗС, розповідаємо далі у матеріалі.

Українців утримують на кордоні Росії та Грузії: що відомо

Вперше інформація про утримання понад 50 українців на КПП між РФ та Грузією зʼявилася у російському ЗМІ. Офіційних коментарів українського МЗС на момент публікації знайти не вдалося.

Водночас в коментарі Суспільному МЗС заявило, що їм відомо про утримання на російсько-грузинському кордоні 56 громадян України, яких депортували з Росії після відбуття покарання там.

Відомо, що на КПП поблизу Верхній Ларс — Дарʼялі приїжджала консульська посадова особа українського посольства для зустрічі з керівництвом пункту пропуску та передачі гуманітарної допомоги людям.

Частину українців вже вдалося евакуювати: троє громадян прибули до Молдови 21 червня, ще девʼятеро — 25 червня. Сьогодні, 27 червня, планується евакуація ще 14 людей.

Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України.

За даними волонтерських організацій та проекту Ехо Кавказу від Радіо Свобода, зокрема відомо, що людей утримують у жахливих умовах. Volunteers Tbilisi раніше заявляли про жінку, яку, ймовірно, вивезли силоміць. Також зазначається, що в одному тісному приміщенні перебувають люди, що хворіють на ВІЛ, туберкульоз та мають інвалідність.

— Серед них — не лише колишні ув’язнені, а й цивільні особи, які депортовані з окупованих територій. Є жінка, ймовірно, вивезена насильно — зв’язку з нею немає. Усі мають заборону на в’їзд до РФ і не можуть повернутись.

Раніше в’їзд до Грузії був можливим — тепер люди залишаються в ізоляції, без документів та допомоги.

Стан багатьох погіршується, одна людина із відкритим туберкульозом уже у лікарні.

Грузія не надає цим людям медичну допомогу, — повідомили у проекті.

Ехо Кавказу поговорило з волонтерами, які перебувають на місці. Там зазначили, що у цьому місці немає ні їжі, ні води, людей не випускають на вулицю, відсутні санітарні умови, люди сплять по черзі по чотири години у дві зміни, так само по черзі ходять до туалету.

— Сирий бетон, важке повітря і жодного вікна. Лише кілька двоповерхових ліжок і десятки матраців, розкиданих на голій підлозі. Простір розділений ганчірками на три умовні “кімнати”. У цьому підвальному приміщенні зараз живуть 56 осіб. На всіх — 16 спальних місць, — зазначили у виданні.

Чому українці застрягли на кордоні Росії та Грузії

Волонтери зазначають, що проблема з пропуском українців зʼявилася ще у 2023 році. Однак раніше в цій буферній зоні збиралося 10-12 осіб. У червні ситуація погіршилася, скоро тут очікують на прибуття нових депортованих українців.

Все тому, що РФ депортує українців, які не мають російських документів. Грузинські прикордонники зволікають з дозволами на пропуск цих осіб. Щоб офіційно перейти кордон Грузії, вони повинні мати документи.

Тож українців утримують у буферній зоні, в підвалі додаткового термінала Дарʼялі.

Росія перетворює будь-яке пересування українців на пастку. Раніше ми розповідали тобі про шляхи в окупацію та чим це небезпечно для тебе — читай у матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!