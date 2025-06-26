Влітку починається активний туристичний сезон. Попри повномасштабну війну сотні тисяч українців продовжують мандрувати, навідувати рідних за кордоном, їздити у відрядження та на лікування. З огляду на те, що польоти в Україні не відновили, перетнути кордон можна потягами або на машинах / автобусах.

Розповідаємо, який пункт пропуску краще вибрати, якщо збираєшся за кордон. Адже на деяких з них навантаження збільшується у десятки разів, а якісь стоять без черг.

Який пункт пропуску вибрати для перетину кордону

У літній сезон найбільше зростає навантаження на пункти пропуску у Львівській області. У розпал сезону завантаженість може зрости на 40%!

До слова, у Державній прикордонній службі повідомили, що тимчасово зупинено рух у пункті пропуску Угринів.

Через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у ПП Угринів в обох напрямках. Роботи з відновлення вже тривають.

Найбільший пасажиропотік традиційно фіксують на таких напрямках:

Шегині

Краківець

Грушів

Рава-Руська

Угринів

Без черг станом на 26 червня можна проїхати на пунктах пропуску Нижанковичі та Смільниця.

Який пункт пропуску з Польщею найкращий

Найкращі, а значить найменш завантажені пункти пропуску з Польщею такі:

Смільниця Нижанковичі Угринів Устилуг Грушів

Їдеш за кордон? Розповідаємо, який пункт пропуску вибрати / 4 Фотографії

Які пункти пропуску працюють зараз

Для перетину кордону з Молдовою можна вибрати такі пункти пропуску:

Маяки-Удобне — Паланка Старокозаче — Тудора Долинське Залізничне Лісне Ямпіль Могилів-Подільський Росошани Мамалига Кельменці

Аби заїхати до Румунії, найкращі пункти пропуску будуть такі:

Дяківці Порубне Красноїльськ

На пунктах пропусків Солотвино і Дякове зазвичай більші черги.

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Щоб перетнути кордон з Угорщиною, спробуй такі пункти пропуску:

Велика Паладь.

На всіх інших пунктах пропуску (Вилок, Лужанка, Косино, Дзвінкове, Чоп) великі черги.

Для перетину кордону зі Словаччиною помічними будуть такі пункти пропуску:

Малий Березний.

На пункті пропуску Ужгород — Вишнє-Нємецьке більші черги.

Які пункти пропуску працюють сьогодні

Дізнатися, які пункти пропуску працюють саме сьогодні можна на сайті ДПСУ. Також варто перевіряти сторінки у Facebook, адже там оперативно повідомляють про зміни у русі чи раптових блокуваннях кордону.

А загалом найкраще моніторити завантаженість пунктів пропуску вже у дорозі. Перевірити актуальні черги та швидкість пропуску автівок можна на інтерактивній мапі ДПСУ.

Раніше ми розповідали про відкриття нового пункту пропуску між Україною та Угорщиною.

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