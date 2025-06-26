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Їдеш за кордон? Розповідаємо, який пункт пропуску вибрати

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Червня 2025, 19:00
Через який пункт пропуску краще їхати
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