Фото Facebook Влітку починається активний туристичний сезон. Попри повномасштабну війну сотні тисяч українців продовжують мандрувати, навідувати рідних за кордоном, їздити у відрядження та на лікування. З огляду на те, що польоти в Україні не відновили, перетнути кордон можна потягами або на машинах / автобусах. Розповідаємо, який пункт пропуску краще вибрати, якщо збираєшся за кордон. Адже на деяких з них навантаження збільшується у десятки разів, а якісь стоять без черг. Який пункт пропуску вибрати для перетину кордону У літній сезон найбільше зростає навантаження на пункти пропуску у Львівській області. У розпал сезону завантаженість може зрости на 40%! До слова, у Державній прикордонній службі повідомили, що тимчасово зупинено рух у пункті пропуску Угринів. Через технічні несправності в базі даних тимчасово призупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у ПП Угринів в обох напрямках. Роботи з відновлення вже тривають. Найбільший пасажиропотік традиційно фіксують на таких напрямках: Шегині Краківець Грушів Рава-Руська Угринів Без черг станом на 26 червня можна проїхати на пунктах пропуску Нижанковичі та Смільниця.Який пункт пропуску з Польщею найкращий Найкращі, а значить найменш завантажені пункти пропуску з Польщею такі: Смільниця Нижанковичі Угринів Устилуг Грушів Їдеш за кордон? Розповідаємо, який пункт пропуску вибрати / 4 Фотографії Які пункти пропуску працюють зараз Для перетину кордону з Молдовою можна вибрати такі пункти пропуску: Маяки-Удобне — Паланка Старокозаче — Тудора Долинське Залізничне Лісне Ямпіль Могилів-Подільський Росошани Мамалига Кельменці Аби заїхати до Румунії, найкращі пункти пропуску будуть такі: Дяківці Порубне Красноїльськ На пунктах пропусків Солотвино і Дякове зазвичай більші черги. Читати на тему Відеонагляд на кордоні: як бодікамери змінять роботу митниці Усі українські митники працюватимуть з бодікамерами на кордоні. Щоб перетнути кордон з Угорщиною, спробуй такі пункти пропуску: Велика Паладь. На всіх інших пунктах пропуску (Вилок, Лужанка, Косино, Дзвінкове, Чоп) великі черги. Для перетину кордону зі Словаччиною помічними будуть такі пункти пропуску: Малий Березний. На пункті пропуску Ужгород — Вишнє-Нємецьке більші черги. Які пункти пропуску працюють сьогодні Дізнатися, які пункти пропуску працюють саме сьогодні можна на сайті ДПСУ. Також варто перевіряти сторінки у Facebook, адже там оперативно повідомляють про зміни у русі чи раптових блокуваннях кордону. А загалом найкраще моніторити завантаженість пунктів пропуску вже у дорозі. Перевірити актуальні черги та швидкість пропуску автівок можна на інтерактивній мапі ДПСУ. Раніше ми розповідали про відкриття нового пункту пропуску між Україною та Угорщиною. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Відпустка, Подорожі Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter