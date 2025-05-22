Відеонагляд на кордоні: як бодікамери змінять роботу митниці

Україна робить крок до підвищення прозорості та ефективності митного контролю: всі пункти пропуску будуть оснащені багаторівневою системою відеонагляду, а митники отримають індивідуальні портативні відеокамери.

Ця ініціатива, як повідомляє Державна митна служба, є масштабуванням успішного пілотного проекту.

Досвід Рави-Руської та переваги нововведення

Пілотний проект, який стартував у листопаді 2023 року на пункті пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею, продемонстрував значні переваги.

Завдяки використанню бодікамер вдалося скоротити час митного оформлення товарів та транспортних засобів, а також досягти збільшення надходжень до бюджету на 36%.

Ці позитивні показники стали вирішальними для впровадження системи на всіх пунктах пропуску.

Читати на тему Сканери, що бачать крізь стіни: українська митниця отримає нове приладдя для огляду вагонів Дізнайся просто зараз, як сучасні скануючі системи для огляду залізничних вагонів допоможуть у боротьбі з контрабандою.

Як працюватиме система відеонагляду

Впроваджена система передбачає миттєву передачу відеоданих з бодікамер до моніторингового центру.

Тут забезпечуватиметься централізоване спостереження, оперативне реагування та надійне зберігання матеріалів.

Особлива увага приділяється захисту даних: технічні параметри бодікамер унеможливлюють будь-яке втручання у відеозапис, включаючи його видалення або редагування.

Камери також здатні працювати в нічному режимі.

Очікувані результати

Очікується, що запровадження повної системи відеонагляду сприятиме:

Виявленню та усуненню причин і умов, що призводять до контрабанди та інших порушень митних правил.

Профілактиці зловживань на митниці.

Захисту посадових осіб від необґрунтованих звинувачень.

Раніше, Верховна Рада ухвалила законопроект №10257, що вносить зміни до митних правил України. Деталі — у нашому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.