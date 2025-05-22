Відеонагляд на кордоні: як бодікамери змінять роботу митниці

Фото Depositphotos Україна робить крок до підвищення прозорості та ефективності митного контролю: всі пункти пропуску будуть оснащені багаторівневою системою відеонагляду, а митники отримають індивідуальні портативні відеокамери. Ця ініціатива, як повідомляє Державна митна служба, є масштабуванням успішного пілотного проекту. Досвід Рави-Руської та переваги нововведення Пілотний проект, який стартував у листопаді 2023 року на пункті пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею, продемонстрував значні переваги.Завдяки використанню бодікамер вдалося скоротити час митного оформлення товарів та транспортних засобів, а також досягти збільшення надходжень до бюджету на 36%. Ці позитивні показники стали вирішальними для впровадження системи на всіх пунктах пропуску. Читати на тему Сканери, що бачать крізь стіни: українська митниця отримає нове приладдя для огляду вагонів Дізнайся просто зараз, як сучасні скануючі системи для огляду залізничних вагонів допоможуть у боротьбі з контрабандою. Як працюватиме система відеонагляду Впроваджена система передбачає миттєву передачу відеоданих з бодікамер до моніторингового центру. Тут забезпечуватиметься централізоване спостереження, оперативне реагування та надійне зберігання матеріалів. Особлива увага приділяється захисту даних: технічні параметри бодікамер унеможливлюють будь-яке втручання у відеозапис, включаючи його видалення або редагування. Камери також здатні працювати в нічному режимі. Очікувані результати Очікується, що запровадження повної системи відеонагляду сприятиме: Виявленню та усуненню причин і умов, що призводять до контрабанди та інших порушень митних правил. Профілактиці зловживань на митниці. Захисту посадових осіб від необґрунтованих звинувачень. Раніше, Верховна Рада ухвалила законопроект №10257, що вносить зміни до митних правил України. Деталі — у нашому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Держприкордонслужба, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter