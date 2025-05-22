Видеонаблюдение на границе: как бодикамеры сменят работу таможни

Украина совершенствует эффективность таможенного контроля: скоро все пункты пропуска будут оснащены многоуровневой системой видеонаблюдения, а таможенники получат индивидуальные портативные видеокамеры.

Эта инициатива, как сообщает Государственная таможенная служба, является масштабированием успешного пилотного проекта.

Опыт Равы-Русской и преимущества нововведения

Пилотный проект, который стартовал в ноябре 2023 года на пункте пропуска Рава-Русская на границе с Польшей, продемонстрировал значительные преимущества.

Благодаря использованию бодикамер удалось сократить время таможенного оформления товаров и транспортных средств, а также добиться увеличения поступлений в бюджет на 36%.

Эти положительные показатели стали решающими для внедрения системы на всех пунктах пропуска.

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Как будет работать система видеонаблюдения

Внедряемая система предусматривает мгновенную передачу видеоданных с бодикамер в мониторинговый центр.

Здесь будет обеспечиваться централизованное наблюдение, оперативное реагирование и надёжное хранение материалов.

Особое внимание уделяется защите данных: технические параметры бодикамер исключают возможность вмешательства в видеозапись, включая её удаление или редактирование. Камеры также способны работать в ночном режиме.

Ожидаемые результаты

Ожидается, что внедрение полной системы видеонаблюдения будет способствовать:

Выявлению и устранению причин и условий, способствующих контрабанде и другим нарушениям таможенных правил.

Профилактике злоупотреблений на таможне.

Защите должностных лиц от необоснованных обвинений.

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