Видеонаблюдение на границе: как бодикамеры сменят работу таможни

Фото Depositphotos Украина совершенствует эффективность таможенного контроля: скоро все пункты пропуска будут оснащены многоуровневой системой видеонаблюдения, а таможенники получат индивидуальные портативные видеокамеры. Эта инициатива, как сообщает Государственная таможенная служба, является масштабированием успешного пилотного проекта. Опыт Равы-Русской и преимущества нововведения Пилотный проект, который стартовал в ноябре 2023 года на пункте пропуска Рава-Русская на границе с Польшей, продемонстрировал значительные преимущества.Благодаря использованию бодикамер удалось сократить время таможенного оформления товаров и транспортных средств, а также добиться увеличения поступлений в бюджет на 36%. Эти положительные показатели стали решающими для внедрения системы на всех пунктах пропуска. Читать по теме Сканеры, которые видят сквозь стены: украинская таможня получит новое оборудование для осмотра вагонов Узнай прямо сейчас, как современные сканирующие системы для осмотра железнодорожных вагонов помогут в борьбе с контрабандой. Как будет работать система видеонаблюдения Внедряемая система предусматривает мгновенную передачу видеоданных с бодикамер в мониторинговый центр. Здесь будет обеспечиваться централизованное наблюдение, оперативное реагирование и надёжное хранение материалов. Особое внимание уделяется защите данных: технические параметры бодикамер исключают возможность вмешательства в видеозапись, включая её удаление или редактирование. Камеры также способны работать в ночном режиме. Ожидаемые результаты Ожидается, что внедрение полной системы видеонаблюдения будет способствовать: Выявлению и устранению причин и условий, способствующих контрабанде и другим нарушениям таможенных правил. Профилактике злоупотреблений на таможне. Защите должностных лиц от необоснованных обвинений. Ранее Верховная Рада приняла законопроект №10257, вносящий изменения в таможенные правила Украины. Подробнее — в нашем материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Госпогранслужба, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter