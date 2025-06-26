Фото Facebook Летом начинается активный туристический сезон. Несмотря на полномасштабную войну, сотни тысяч украинцев продолжают путешествовать, посещать родных за границей, ездить в командировки и на лечение. Учитывая, что полеты в Украине не восстановили, пересечь границу можно поездами или на машинах / автобусах. Рассказываем, какой пункт пропуска лучше выбрать, если собираешься за границу. Ведь на некоторых из них нагрузка увеличивается в десятки раз, а некоторые стоят без очередей. Какой пункт пропуска выбрать для пересечения границы В летний сезон больше всего растет нагрузка на пункты пропуска во Львовской области. К слову, в Государственной пограничной службе сообщили, что временно остановлено движение в пункте пропуска Угринов. Из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспортных средств в ПП Угринов в обоих направлениях. Наибольший пассажиропоток традиционно фиксируют по следующим направлениям: Шегини Краковец Грушев Рава-Русская Угринов Без очередей по состоянию на 26 июня можно проехать на пунктах пропуска Нижанковичи и Смольница.Какой пункт пропуска с Польшей самый лучший Лучшие, а значит, наименее загруженные пункты пропуска с Польшей следующие: Смильница Нижанковичи Угринов Устилуг Грушев Едешь за границу? Рассказываем, какой пункт пропуска выбрать / 4 Фотографии Какие пункты пропуска работают сейчас Для пересечения границы с Молдовой можно выбрать следующие пункты пропуска: Маяки-Удобное — Паланка. Староказачье — Тудора Долинское Зализничное Лесное Ямполь Могилев-Подольский Росошаны Мамалыга Кельменцы Чтобы заехать в Румынию, лучшие пункты пропуска будут следующие: Дьяковцы Порубное Красноильск На пунктах пропусков Солотвино и Дяково обычно больше очередей. Читать по теме Видеонаблюдение на границе: как бодикамеры сменят работу таможни Все украинские таможенники будут работать с бодикамерами на границе. Чтобы пересечь границу с Венгрией, попробуй следующие пункты пропуска: Великая Паладь. На всех остальных пунктах пропуска (Вилок, Лужанка, Косино, Дзвоковое, Чоп) большие очереди. Для пересечения границы со Словакией помощными будут следующие пункты пропуска: Малый Березный. На пункте пропуска Ужгород — Вишне-Немецкое самые большие очереди. Какие пункты пропуска работают сегодня Узнать, какие пункты пропуска работают сегодня можно на сайте ГПСУ. Также стоит проверять страницы в Facebook, ведь там оперативно сообщают об изменениях в движении или внезапных блокировках границы. В целом лучше всего мониторить загруженность пунктов пропуска уже в дороге. Проверить актуальные очереди и скорость пропуска автомобилей можно на интерактивной карте ГПСУ. Ранее мы рассказывали об открытии нового пункта пропуска между Украиной и Венгрией. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Отпуск, Путешествия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter