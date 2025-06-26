Летом начинается активный туристический сезон. Несмотря на полномасштабную войну, сотни тысяч украинцев продолжают путешествовать, посещать родных за границей, ездить в командировки и на лечение. Учитывая, что полеты в Украине не восстановили, пересечь границу можно поездами или на машинах / автобусах.

Рассказываем, какой пункт пропуска лучше выбрать, если собираешься за границу. Ведь на некоторых из них нагрузка увеличивается в десятки раз, а некоторые стоят без очередей.

Какой пункт пропуска выбрать для пересечения границы

В летний сезон больше всего растет нагрузка на пункты пропуска во Львовской области.

К слову, в Государственной пограничной службе сообщили, что временно остановлено движение в пункте пропуска Угринов.

Из-за технических неисправностей в базе данных временно приостановлено оформление всех категорий транспортных средств в ПП Угринов в обоих направлениях.

Наибольший пассажиропоток традиционно фиксируют по следующим направлениям:

Шегини

Краковец

Грушев

Рава-Русская

Угринов

Без очередей по состоянию на 26 июня можно проехать на пунктах пропуска Нижанковичи и Смольница.

Какой пункт пропуска с Польшей самый лучший

Лучшие, а значит, наименее загруженные пункты пропуска с Польшей следующие:

Смильница Нижанковичи Угринов Устилуг Грушев

Едешь за границу? Рассказываем, какой пункт пропуска выбрать / 4 Фотографии

Какие пункты пропуска работают сейчас

Для пересечения границы с Молдовой можно выбрать следующие пункты пропуска:

Маяки-Удобное — Паланка. Староказачье — Тудора Долинское Зализничное Лесное Ямполь Могилев-Подольский Росошаны Мамалыга Кельменцы

Чтобы заехать в Румынию, лучшие пункты пропуска будут следующие:

Дьяковцы Порубное Красноильск

На пунктах пропусков Солотвино и Дяково обычно больше очередей.

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Чтобы пересечь границу с Венгрией, попробуй следующие пункты пропуска:

Великая Паладь.

На всех остальных пунктах пропуска (Вилок, Лужанка, Косино, Дзвоковое, Чоп) большие очереди.

Для пересечения границы со Словакией помощными будут следующие пункты пропуска:

Малый Березный.

На пункте пропуска Ужгород — Вишне-Немецкое самые большие очереди.

Какие пункты пропуска работают сегодня

Узнать, какие пункты пропуска работают сегодня можно на сайте ГПСУ. Также стоит проверять страницы в Facebook, ведь там оперативно сообщают об изменениях в движении или внезапных блокировках границы.

В целом лучше всего мониторить загруженность пунктов пропуска уже в дороге. Проверить актуальные очереди и скорость пропуска автомобилей можно на интерактивной карте ГПСУ.

Ранее мы рассказывали об открытии нового пункта пропуска между Украиной и Венгрией.

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