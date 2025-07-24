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Голодных и больных посадили в подвалы: украинцев удерживают в Грузии на КПП

Анастасия Грубрина, журналист сайта 24 июля 2025, 21:00

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