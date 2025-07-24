Голодных и больных посадили в подвалы: украинцев удерживают в Грузии на КПП

Уже несколько недель, как на российско-грузинской границе, зависли десятки депортированных Россией украинских граждан. Это те, кто отказались получать российские паспорта, бывшие заключенные из оккупированных территорий, а также лица, не подлежащие обмену. Все они оказываются в пункте Верхний Ларс.

Десятки украинцев живут в подвалах в Грузии

Из-за отсутствия документов Грузия не пускает их на свою территорию. Эти люди вынуждены жить в подвале почти без еды и воды, в ужасающих условиях. Почему грузинские власти отказываются пропускать наших граждан? Волонтер и активист Анна Скрипник прислала нам кадры, на которых видны ужасные условия пребывания украинцев в грузинских подвалах.

Более 90 человек, из которых семь женщин, не могут пересечь грузинскую границу.

Это депортированные заключенные, вывезенные из Херсонской области, это люди, которые остались отбывать наказание. Запорожская, Донецкая, например область. Это люди, отбывавшие наказание в России. К примеру, жертвы торговли людьми, которые до войны работали в РФ, — говорит Анна.

Людей удерживают в подвале пограничного пункта. Каждый день количество депортированных растет. Россия накопила много украинцев в центрах иностранных граждан.

Они собирали их почти год как обменный фонд, но они не военнопленные. Что-то пошло не так. Украина не может обменивать их как военнопленных. Это гражданские.

Читать по теме Почему полсотни украинцев удерживают на границе между РФ и Грузией Что известно о ситуации на границе между Грузией и РФ и почему там удерживают украинцев: собрали последние данные.

Из-за отсутствия загранпаспортов эти люди не могут попасть в Грузию. Алексея задержали в Севастополе, хотя он родом из Мелитопольского района. В оккупации у него отобрали документы, а через месяц он оказался в этом подвале. Люди здесь истощены и отчаяны.

Волонтеры привозят застрявшим украинцам продукты, но их не хватает. У людей даже нет посуды, спальных мест, воды для собственных нужд. В подвале нет вентиляции.

Ни одно государство ни Украина, ни Грузия, их не обеспечивает питанием. У них там нет душа и туалета. Их водят в туалет поочередно. Среди них есть тяжелобольные, парализованные после инсульта, ВИЧ-инфицированные и люди с туберкулезом.

В МИД Украины говорят: ситуация не новая. Раньше таких граждан возвращали в Украину через Молдову. Однако с июня количество депортированных стремительно увеличилось. Украинские дипломаты привлекли международные организации, договорились о компенсации авиабилетов. К делу привлечен Красный Крест.

Ранее уже удалось эвакуировать 43 человека из этого пункта пропуска. В министерстве добавили, что сейчас готовят документы и обрабатывают персональные данные всех находящихся на пограничном пункте.

Грузины — один из немногих народов, который по-настоящему знает, что такое война и понимают украинцев. Мы делились историей Лауры, которая каждый день печет хачапури для наших военных.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!