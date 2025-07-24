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Голодних і хворих посадили у підвали: українців утримують у Грузії на КПП

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 24 Липня 2025, 21:00

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