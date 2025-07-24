Голодних і хворих посадили у підвали: українців утримують у Грузії на КПП

Уже кілька тижнів, як на російсько-грузинському кордоні застрягли десятки депортованих Росією українських громадян. Це ті, хто відмовився отримати російські паспорти, колишні в’язні з окупованих територій, а також особи, які не підлягають обміну. Усі вони опиняються у пункті Верхній Ларс.

Десятки українців живуть у підвалах у Грузії

Через відсутність документів Грузія не пускає їх на свою територію. Ці люди змушені жити в підвалі майже без їжі та води, у жахливих умовах. Чому грузинська влада відмовляється пропускати наших громадян? Волонтерка та активістка Анна Скрипник надіслала нам кадри, на яких видно жахливі умови перебування українців у грузинських підвалах.

Понад 90 людей, з яких сім жінок, не можуть перетнути грузинський кордон.

Це депортовані в’язні, яких вивезли з Херсонської області, це люди, які лишилися відбувати покарання. Запорізька, Донецька, наприклад, область. Це люди, які відбували покарання в Росії. Наприклад, жертви торгівлі людьми, які до війни працювали у РФ, — каже Анна.

Людей утримують у підвалі прикордонного пункту. Щодня кількість депортованих зростає. Росія накопичила багато українців у центрах іноземних громадян.

Вони їх збирали майже рік як обмінний фонд, але вони не військовополонені. Щось пішло не так. Україна не може обмінювати їх як військовополонених. Це цивільні.

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Через відсутність закордонних паспортів ці люди не можуть потрапити до Грузії. Олексія затримали в Севастополі, хоча родом він з Мелітопольського району. В окупації у нього відібрали документи, а за місяць він опинився у цьому підвалі. Люди тут виснажені і зневірені.

Волонтери привозять застряглим українцям продукти, але їх не вистачає. У людей навіть немає посуду, спальних місць, води для своїх потреб. У підвалі немає вентиляції.

Жодна держава — ні Україна, ні Грузія, їх не забезпечує харчуванням. У них там немає душу і туалету. Їх водять у туалет по черзі. Серед них є важкохворі, паралізовані після інсульту, є ВІЛ-інфіковані та люди з туберкульозом.

У МЗС України кажуть: ситуація не нова. Раніше таких громадян повертали до України через Молдову. Проте з червня кількість депортованих стрімко збільшилася. Українські дипломати залучили міжнародні організації, домовилися про компенсацію авіаквитків. До справи долучено Червоний Хрест.

Раніше вже вдалося евакуювати 43 людей із цього пункту пропуску. У міністерстві додали, що зараз готують документи та обробляють персональні дані усіх, хто перебуває на прикордонному пункті.

Грузини — один з небагатьох народів, хто по-справжньому знають, що таке війна і розуміють українців. Ми ділилися історією Лаури, яка щодня пече хачапурі для наших військових.

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