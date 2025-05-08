Хачапурі для синів. Історія грузинки Луари, яка допомагає війську, чим може

Уже третій рік для українських військових пече пиріжки та передає на фронт 76-річна грузинська волонтерка Луара Хвітія. Нині жінка живе у прикарпатському селі Підвербці, проте вірить, що колись повернеться у свій дім на березі моря — до Сухумі, яке під час війни в Абхазії понад 30 років тому в неї також забрала Росія.

Пече хачапурі для військових: історія грузинки Луари

Жінка розповідає, що їй пишуть українські, чеченські та азербайджанські військові. Луара ліпить не лише пиріжки, а й свіжі хачапурі для них. В Україні вона опинилася понад 30 років тому, теж через війну.

У Сухумі у 1992-му було нібито абхазці почали. А це не вони, це Росія все зробила. І Росія нас бомбила. І як почали воювати, що вже наші хлопці були — мій чоловік, мій брат, брат мого чоловіка.

Її дім у Сухумі загарбали росіяни. Там живуть і донині. Навіть меблі не змінили. З рідної Абхазії під обстрілами тікали через перевал. А потім разом із чоловіком та свекрухою виїхали з Грузії в українське село Підвербці, на Прикарпатті.

За ці роки Луара всіх поховала і лишилася сама. Вирішила підтримувати українських військових, серед яких чимало її земляків. Усіх грузинських військових, якими опікується, називає своїми синами.

У нас один ворог, переможемо разом! Коли вони на нас напали, українці першими допомогли. І Луара завжди допомагає, — каже військовий Грузинського легіону Ґіа Бобоґідзе.

Грузинські смаколики Луара передає волонтерам, які везуть їх на фронт. Луара організувала випікання пиріжків у школі у 2022 році. Тоді щодня передавали на фронт по 25 ящиків. Та нині жінці ніхто не допомагає і вона пече сама. Луара не пропускає жодного волонтерського рейсу на фронт.

Цього разу смаколики поїдуть на Сумський та Донецький напрямки. А завдяки Луарі волонтери стали допомагати й грузинським військовим.

Армія не голодна, харчуються прекрасно, але домашні смаколики передають частинку домашнього тепла, — каже волонтер Іван Біланюк.

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