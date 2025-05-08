Люди

Хачапурі для синів. Історія грузинки Луари, яка допомагає війську, чим може

Ірина Тимчишин 08 Травня 2025, 13:00
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