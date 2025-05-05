Колишній хокеїст московського ЦСКА знищує росіян у підрозділі Кракен — історія з перших вуст

Від успішного хокеїста та тренера до захисника рідної країни. Олексій Лазаренко покинув професійний хокей й нині є воїном спецпідрозділу Кракен.

Чоловік на фронті від самого початку повномасштабної війни. Був протитанкістом. А зараз вирішив опанувати й FPV, адже дрони — один із найефективніших засобів ураження на передовій.

Цікаво, що частину спортивної кар’єри Олексій провів у Росії. Однак це анітрохи не вплинуло на рішення захищати власну державу.

Тепер ділиться враженнями: під кінець навчального дня голова інколи йде обертом від кількості інформації!

А ще розповідає: хокейна карʼєра розпочалася ще у його шість років, встиг пограти навіть на національному рівні, а також у США. Якийсь час грав за російську ЦСКА, але це не змінило ставлення до батьківщини.

— Я навіть перестав спілкуватися з деякими родичами, ріднею колишньої дружини. Останні роки я був тренером у Харкові, — розповідає Олексій.

Початок великого вторгнення змінив його життя. Був протитанкістом, а після першого поранення змінив підрозділ та приєднався до Кракена. Був на Харківщині, Соледарі, Бахмуті, Запорізькій області.

Тепер він йде в ногу з часом та навчається роботи з дронами, аби перемогти ворога.

Долучитися до збору обладнання FPV для спецпідрозділу КRAKEN можна за реквізитами:

4441 1111 2374 7093;

посилання на банку.

Раніше ми розповідали тобі історію Віталія, якого не спинили чотири госпіталізації й він працював просто під носом у росіян.

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