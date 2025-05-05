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Колишній хокеїст московського ЦСКА знищує росіян у підрозділі Кракен — історія з перших вуст

Єгор Ромахло, журналіст програми Факти ICTV 05 Травня 2025, 21:00
карта бойових дій
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Карта бойових дій 5 травня 2025: рекордні 115 атак на Покровському напрямку

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