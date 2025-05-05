Бывший хоккеист московского ЦСКА уничтожает россиян в подразделении Кракен — история из первых уст

От успешного хоккеиста и тренера к защитнику родной страны. Алексей Лазаренко покинул профессиональный хоккей и сейчас он — воин спецподразделения Кракен.

Мужчина на фронте с самого начала полномасштабной войны. Был противотанкистом. А сейчас решил овладеть и FPV, ведь дроны — одно из самых эффективных средств поражения на передовой.

Примечательно, что часть спортивной карьеры Алексей провел в России. Однако это ничуть не повлияло на решение защищать собственное государство.

Теперь делится впечатлениями: на исходе учебного дня голова иногда идет кругом от количества информации!

А еще рассказывает: хоккейная карьера началась еще в шесть лет, успел поиграть даже на национальном уровне, а также в США. Какое-то время играл за российскую ЦСКА, но это не изменило отношения к родине.

— Я даже перестал общаться с некоторыми родственниками, родными бывшей жены. Последние годы я был тренером в Харькове, — рассказывает Алексей.

Начало большого вторжения изменило его жизнь. Был противотанкистом, а после первого ранения сменил подразделение и присоединился к Кракену. Был в Харьковской и Запорожской областях, Соледаре, Бахмуте.

Теперь он идет в ногу со временем и учится работе с дронами, чтобы победить врага.

Присоединиться к сбору оборудования FPV для спецподразделения Кракен можно по реквизитам:

4441 1111 2374 7093;

ссылке на банку.

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