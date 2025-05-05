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Бывший хоккеист московского ЦСКА уничтожает россиян в подразделении Кракен — история из первых уст

Егор Ромахло, журналист программы Факты ICTV 05 мая 2025, 21:00
карта боевых действий
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Карта боевых действий 5 мая 2025 года: рекордные 115 атак на Покровском направлении

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