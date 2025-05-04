Работал у россиян под носом! История Виталия, которого не остановили четыре госпитализации

Перенес четыре операции, но все равно хочет поскорее вернуться к побратимам. На этот раз связиста на больничную койку уложила грыжа. Виталий в войске с начала полномасштабной войны. Несмотря на все, делится: должен вернуться на передовую, ведь там воюет старший сын.

Четыре раза попадал в больницу, а рвется на фронт

Пока идет лечение, 48-летний Виталий делится своей историей. До полномасштабной войны он был строителем, возводил многоэтажки в Днепре. Но уже больше трех лет как оставил свою гражданскую профессию.

24 числа я ехал на работу. Жена звонит и говорит: “Наверное, война начинается”. Я вернулся, и пошел сразу делать блокпосты, в ТРО.

Через два месяца он уже был в боевой бригаде. Там учился на механика-водителя танка. В конце концов, Виталий пошел в связисты. Работать приходилось под носом у россиян! И все происходило в основном ночью.

Ходил на передок, менял, растягивал катушки. Между позициями выставлял, чтобы была связь, передавать по рациям, где расположена вражеская техника или скопление.

Летом 2022 года, во время одного из боевых выходов, россияне накрыли Виталия вместе с побратимами. Мужчины попали под сильный обстрел. С того времени Виталий зачастил в больницу. Теперь от тяжести бронежилета появилась паховая грыжа. Операция проходит хорошо, восстанавливаться придется еще две недели.

После больницы — как минимум месяц реабилитации. Но Виталий столько ждать не хочет! Да и побратимы постоянно звонят и спрашивают, когда он вернется. Более того, в одном подразделении вместе с Виталием служит и его старший сын.

Мы даже спим рядом, я его далеко не отпускаю, я там больше за него переживаю, чем за себя.

Виталий строит планы на будущее. После победы хочет приобщиться к восстановлению страны. В этом он мастер.

Раньше мы рассказывали о бойце, который пережил остановку сердца и кому.

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