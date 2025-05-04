Працював у росіян під носом! Історія Віталія, якого не спинили чотири госпіталізації

Переніс чотири операції, та все одно хоче якнайшвидше повернутися до побратимів. Цього разу зв’язківця на лікарняне ліжко вклала грижа. Віталій у війську від початку повномасштабної війни. Попри все, ділиться: мусить повернутися на передову, адже там воює старший син.

Чотири рази потрапляв до лікарні, а рветься на фронт

Поки триває лікування, 48-річний Віталій ділиться своєю історією. До повномасштабної війни він був будівельником, зводив багатоповерхівки у Дніпрі. Та вже понад три роки як залишив свою цивільну професію.

24 числа я їхав на роботу. Дружина дзвонить і каже: “Напевно, війна починається”. Я повернувся, і пішов відразу робити блокпости, у ТРО.

За два місяці потому він уже був у бойовій бригаді. Там вчився на механіка-водія танка. Зрештою Віталій пішов у зв’язківці. Працювати доводилося під носом у росіян! І все відбувалося переважно вночі.

Ходив на передок, міняв, розтягував котушки. Між позиціями виставляв, аби був зв’язок, передавати по раціях, де розташована ворожа техніка або скупчення.

Влітку 2022, під час одного з бойових виходів, росіяни накрили Віталія разом з побратимами. Чоловіки потрапили під сильний обстріл. Відтоді Віталій зачастив до лікарні. Тепер від важкості бронежилета з’явилася пахова грижа. Операція минає добре, відновлюватися доведеться ще два тижні.

Після лікарні — щонайменше місяць реабілітації. Та Віталій стільки чекати не хоче! Та й побратими постійно дзвонять і питають, коли він повернеться. Ба більше, в одному підрозділі разом з Віталієм служить і його старший син.

Ми навіть спимо поряд, я його далеко не відпускаю. Я там більше за нього переживаю, ніж за себе.

Віталій будує плани на майбутнє. Після перемоги хоче долучитися до відбудови країни. У цьому він майстер.

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