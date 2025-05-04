Працював у росіян під носом! Історія Віталія, якого не спинили чотири госпіталізації

Переніс чотири операції, та все одно хоче якнайшвидше повернутися до побратимів. Цього разу зв’язківця на лікарняне ліжко вклала грижа. Віталій у війську від початку повномасштабної війни. Попри все, ділиться: мусить повернутися на передову, адже там воює старший син. Чотири рази потрапляв до лікарні, а рветься на фронт Поки триває лікування, 48-річний Віталій ділиться своєю історією. До повномасштабної війни він був будівельником, зводив багатоповерхівки у Дніпрі. Та вже понад три роки як залишив свою цивільну професію. 24 числа я їхав на роботу. Дружина дзвонить і каже: “Напевно, війна починається”. Я повернувся, і пішов відразу робити блокпости, у ТРО. За два місяці потому він уже був у бойовій бригаді. Там вчився на механіка-водія танка. Зрештою Віталій пішов у зв’язківці. Працювати доводилося під носом у росіян! І все відбувалося переважно вночі. Ходив на передок, міняв, розтягував котушки. Між позиціями виставляв, аби був зв’язок, передавати по раціях, де розташована ворожа техніка або скупчення. Влітку 2022, під час одного з бойових виходів, росіяни накрили Віталія разом з побратимами. Чоловіки потрапили під сильний обстріл. Відтоді Віталій зачастив до лікарні. Тепер від важкості бронежилета з’явилася пахова грижа. Операція минає добре, відновлюватися доведеться ще два тижні. Читати на тему Штурм на самокатах! Як росіяни 25 днів просиділи голодні у підвалі і подалися в атаку Як голодували по підвалах, а потім пішли на штурм з самокатами? Після лікарні — щонайменше місяць реабілітації. Та Віталій стільки чекати не хоче! Та й побратими постійно дзвонять і питають, коли він повернеться. Ба більше, в одному підрозділі разом з Віталієм служить і його старший син. Ми навіть спимо поряд, я його далеко не відпускаю. Я там більше за нього переживаю, ніж за себе. Віталій будує плани на майбутнє. Після перемоги хоче долучитися до відбудови країни. У цьому він майстер. Раніше ми розповідали про бійця, який пережив зупинку серця та кому. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Єдині новини, Життєві історії, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter