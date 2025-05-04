Люди

Працював у росіян під носом! Історія Віталія, якого не спинили чотири госпіталізації

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 04 Травня 2025, 20:00
Морпіх Санич
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Люди помирали у камері… Морпіх Санич про російський полон та підтримку бійців

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