Витягли з того світу… Історія бійця, який пережив зупинку серця та кому після поранення

50 річний Олег Самбуренко — ветеран, який після служби повернувся до цивільного життя. Але повномасштабне вторгнення змусило чоловіка знову захищати країну.

Торік він дістав надважке вогнепальне поранення в голову, пережив кому та зупинку серця. Сьогодні поруч із батьком його син. Через що воїну довелося пройти — розповідаємо далі.

Історія оборонця, що повернувся з того світу, переживши зупинку серця

Олег навчався на військового, а потім одразу став військовослужбовцем. Загалом відслужив 15 років, зокрема брав участь у миротворчих місіях у Сьєрра-Леоне. Після звільнення зі служби займався ремонтами, аж поки не почалась велика війна.

З перших днів чоловік волонтерив, відвозив людей на кордон, а потім вирішив знову стати до війська. Того ж року Олег вступив до Нацгвардії у бригаду Буревій, був командиром взводу.

Торік на Лиманському напрямку боєць отримав надважке поранення в голову внаслідок обстрілу. Олега евакуювали до Дніпра. Якийсь час він пробув в комі, був підключений до апарату ШВЛ.

— Велика ділянка (мозку — ред.) уражена і, відповідно, одна частина посилає сигнал, а інша не приймає. Немає зв’язку з іншими когнітивними функціями, — розповідає син Ігор.

Згодом Олега привезли до Львова. Тут у нього сталась зупинка серця. Бійця врятували, але йому потрібні були вузькі спеціалісти, які працюють саме з його травмою.

Тож з початку року Олег проходить лікування в реабілітаційному центрі Модричі на Львівщині. Черепно-мозкова травма призвела до того, що свідомість чоловіка відсутня, є лише реакція на певні подразники.

На жаль, він не впізнає нас. В нього відкриті очі, він рухається, дихає сам. Але ще немає свідомості, до чого ми б хотіли прийти.

У центрі з Олегом працює терапевт мови та мовлення, щоб відновити фізіологічно правильне дихання і самостійне ковтання. Окремо захисник має заняття з ерготерапевтом та фізичним терапевтом.

— Ми можемо працювати лише над збереженням стану: підтримувати стан організму, виконувати різні вправи для збереження амплітуди руху суглобів, підтримки загальних систем в організмі, — каже фізичний терапевт Максим.

Наразі стан Олега ще далекий від ідеального. Попереду багато роботи. Ігор не може дочекатись, коли батько нарешті впізнає його і зможе сказати перші слова. Для цього їм необхідно і надалі перебувати на реабілітації у Модричах.

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