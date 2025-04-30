Люди

Витягли з того світу… Історія бійця, який пережив зупинку серця та кому після поранення

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 30 Квітня 2025, 07:00
карта бойових дій в україні
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Карта бойових дій 30 квітня 2025: більшість наступальних дій РФ на Покровському напрямку
чи знали у європі про голодомор
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Ніде не їв так, як у СРСР! Як відомі європейці замовчували Голодомор в Україні

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