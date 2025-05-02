Люди

З окопу до своїх янголят! Історії бійців, які вперше обійняли новонароджених донечок

Людмила Цимбалюк 02 Травня 2025, 18:00
покровський напрямок
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