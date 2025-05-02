З окопу до своїх янголят! Історії бійців, які вперше обійняли новонароджених донечок

Просто з передової на пологи — двоє військових з Вінниччини вперше стали батьками. Татусів відпустили з фронту лише на кілька днів, аби ті могли підтримати дружин та обійняти донечок.

Герой України, десантник Дмитро Тодоров, та морський піхотинець Іван Думанський зізнаються, що легше давати відсіч ворогові, ніж годинами хвилюватися за появу нового рідного життя.

Проте саме народження Соломії та Ангеліни буде для захисників ще більшим стимулом гнати окупантів.

Як бійці провели перші миті з новонародженими донечками

— Це як перший раз здійснити стрибок з парашутом. Не знаєш, на що йдеш, — з таким екстримом порівняв народження своєї первістки Соломії герой України Дмитро Тодоров.

Та й стрибати з парашутом, зізнається капітан десантник, було легше, ніж пережити години хвилювання, допоки на світ з’явилась його доня.

27-річного капітана Тодорова відпустили на пологи дружини лише на тиждень. Навіть після важкого поранення, яке отримав у 2022 на Донеччині, командир не дозволив собі залишити побратимів.

Я командир роти. А де рота, там і повинен бути командир роти. Пройшов ВЛК, пройшов МСЕК і вернувся далі в стрій.

Чоловік дістав важке поранення осколком калібру 152 мм. Майже 90 днів пролежав в госпіталі. Паралельно зараз несе службу та відвідує консультації лікарів.

Весною 2022 року підрозділи, в яких ніс службу Дмитро, виконували бойові завдання в Донецькій області. І саме там 25-та парашутно-десантна бригада давала відсіч окупантам.

Було знищено техніку та живу силу противника. Оборонці також евакуювали поранених побратимів. У травні того ж 2022 десантнику Тодорову надали звання Героя України.

Дружина Сніжана до останнього не вірила, що чоловік буде поруч, коли з’явиться на світ їхня донечка, бо коханий виходить на зв’язок рідко і зазвичай лише пізно вночі.

— Чесно, спочатку не знали, чи буде, чи не буде, куку речей взяла з собою. Але приїхав. Я кажу, вона з погонами родилася, — говорить дружина.

За кілька днів капітан Тодоров знову повернеться у стрій, бо тепер уже треба захищати й свою Соломійку.

Треба тих не пустити додому. Я там, щоб не прийшли сюди, — додає Дмитро.

З передової на пологи приїхав і морський піхотинець Іван Думанський. Уже п’ять місяців захисник разом з побратимами тримає позиції на Покровському напрямку.

Іван жартома зізнається: у пологовому, чекаючи на народження своєї Ангелінки, йому було страшніше, ніж в окопах.

Як їх забрали, я тут був і не міг знайти місце собі. Дуже тяжко було, але коли вже принесли янголятко наше, то вже легше стало, як камінь з душі.

Дружина Анастасія увесь час, коли носила доньку під серцем, писала чоловіку листи. Не електронні, а справжні. І тепер, коли її Іван знову повертається на війну, писатиме від себе та доньки, що дуже люблять його та чекають вдома.

За кілька днів морський піхотинець Іван Думанський, як і капітан Дмитро Тодоров, повернеться на бойові позиції. Захисник Іван теж каже, що тепер ще наполегливіше гнатиме ворога з України.

Дружини військових допомагають їм впоратися з усіма виклики. Ми розповідали про подружжя, яке разом долає наслідки його травми.

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