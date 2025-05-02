Люди

Из окопа к своим ангелочкам! Истории бойцов, впервые обнявших новорожденных дочерей

Людмила Цымбалюк 02 мая 2025, 18:00
покровское направление
Читать дальше
Осталось 4 км: армия РФ “дышит в затылок” Днепропетровской области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь