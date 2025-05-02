Из окопа к своим ангелочкам! Истории бойцов, впервые обнявших новорожденных дочерей

Прямо с передовой на роды — двое военных из Винницкой области впервые стали родителями. Отцов отпустили с фронта всего на несколько дней, чтобы те могли поддержать жен и обнять дочерей.

Герой Украины, десантник Дмитрий Тодоров и морской пехотинец Иван Думанский признаются, что легче давать отпор врагу, чем часами волноваться за появление новой родной жизни.

Однако само рождение Соломии и Ангелины будет для защитников еще большим стимулом гнать оккупантов.

Как бойцы провели первые мгновения с новорожденными дочками

— Это как первый раз совершить прыжок с парашютом. Не знаешь, на что идешь — с таким экстримом сравнил рождение своей первенцы Соломии герой Украины Дмитрий Тодоров.

Да и прыгать с парашютом, признается капитан-десантник, было легче, чем пережить часы волнения, пока на свет появилась его дочь.

27-летнего капитана Тодорова отпустили на роды жены всего на неделю. Даже после тяжелого ранения, которое получил в 2022 году в Донецкой области, командир не позволил себе оставить собратьев.

Я командир роты. А где рота, там и должен быть командир роты. Прошел ВЛК, прошел МСЭК и вернулся дальше в строй.

Мужчина получил тяжелое ранение осколком калибра 152 мм. Около 90 дней пролежал в госпитале. Параллельно сейчас несет службу и посещает консультации врачей.

Весной 2022 года подразделения, в которых нес службу Дмитрий, выполняли боевые задания в Донецкой области. И именно там 25 парашютно-десантная бригада давала отпор оккупантам.

Была уничтожена техника и живая сила противника. Защитники также эвакуировали раненых собратьев. В мае того же 2022 года десантнику Тодорову присвоили звание Героя Украины.

Жена Снежана до последнего не верила, что мужчина будет рядом, когда появится на свет их дочь, потому что любимый выходит на связь редко и обычно только поздно ночью.

— Честно, сначала не знали, будет или не будет, кучу вещей взяла с собой. Но приехал. Я говорю, она с погонами родилась, — говорит жена.

Через несколько дней капитан Тодоров снова вернется в строй, потому что теперь уже нужно защищать и свою Соломийку.

Надо не пустить домой. Я там, чтобы не пришли сюда, — добавляет Дмитрий.

С передовой на роды приехал и морской пехотинец Иван Думанский. Уже пять месяцев защитник вместе с побратимами удерживает позиции на Покровском направлении.

Иван в шутку признается: в роддоме, ожидая рождения своей Ангелинки, ему было страшнее, чем в окопах.

Когда их забрали, я здесь был и не мог найти место себе. Очень тяжело было, но когда уже принесли ангелочка нашего, то уже легче стало, как камень из души.

Жена Анастасия все время, когда носила дочь под сердцем, писала мужу письма. Не электронные, а настоящие. И теперь, когда Иван снова возвращается на войну, будет писать от себя и дочери, которые очень любят его и ждут дома.

Через несколько дней морской пехотинец Иван Думанский, как и капитан Дмитрий Тодоров, вернется на боевые позиции. Защитник Иван тоже говорит, что теперь еще упорнее будет гнать врага из Украины.

Жены военных помогают им справиться со всеми вызовами. Мы рассказывали о супругах, которые вместе преодолевают последствия его травмы.

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