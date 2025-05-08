Хачапури для сыновей. История грузинки Луары, которая помогает войску, чем может

Уже третий год для украинских военных печет пирожки и передает на фронт 76-летняя грузинка Луара Хвития. Сейчас женщина живет в селе Подвербцы в Прикарпатье, однако верит, что когда-то вернется в свой дом на берегу моря — в Сухуми, которое во время войны в Абхазии более 30 лет назад у нее тоже забрала Россия.

Печет хачапури для военных: история грузинки Луары

Женщина говорит, что ей пишут украинские, чеченские и азербайджанские военные. Луара лепит не только пирожки, но и свежие хачапури для них. В Украине она оказалась более 30 лет назад, тоже из-за войны войны.

В Сухуми в 1992-м было якобы абхазцы начали. А это не они, это Россия все сделала. И Россия нас бомбила. И как начали воевать, что уже наши ребята были — мой муж, мой брат, брат моего мужа.

Ее дом в Сухуми захватили россияне. Там живут и поныне. Даже мебель не поменяли. Из родной Абхазии под обстрелами бежали через перевал. А потом вместе с мужем и свекровью выехали из Грузии в украинское село Подвербцы, в Прикарпатье.

За эти годы Луара всех похоронила и осталась одна. Решила поддерживать украинских военных, среди которых многие ее земляки. Всех грузинских военных, о которых заботится, называет своими сыновьями.

У нас один враг, победим вместе! Когда они на нас напали, украинцы первыми помогли. И Луара всегда помогает, — говорит военный Грузинского легиона Гиа Бобогидзе.

Грузинские вкусности Луара передает волонтерам, которые везут их на фронт. Луара организовала выпекание пирожков в школе в 2022 году. Тогда каждый день передавали на фронт по 25 ящиков. Но сейчас женщине никто не помогает и она печет одна. Луара не пропускает ни одного волонтерского рейса на фронт.

На этот раз вкусности поедут на Сумское и Донецкое направления. А благодаря Луаре волонтеры стали помогать и грузинским военным.

Армия не голодает, питаются прекрасно, но домашние вкусности передают частичку домашнего тепла, — говорит волонтер Иван Биланюк.

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