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Українців, яких РФ кинула на кордоні з Грузією, повернули додому

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Серпня 2025, 10:00 2 хв.
65 депортованих людей з Грузії

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