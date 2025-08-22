Українців, яких РФ кинула на кордоні з Грузією, повернули додому

Міністерство закордонних справ України у співпраці з МВС змогли провести операцію повернення громадян України, що були депортовані з РФ і понад місяць утримувалися на КПП у Грузії Верхній Ларс. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Кого вдалося повернути, і чому українців утримували у нелюдських умовах у Грузії — читай у матеріалі.

Україна повернула 65 депортованих громадян із Грузії

Громадян України, які з різних причин опинилися у Росії, країна-терористка примусово депортувала на кордон із Грузією. Українців без документів розмістили на КПП Даріалі/Верхній Ларс. Там вони понад місяць прожили у підвалі.

Громадян України — частина з яких відбувала терміни покарання, а частина вважалися зниклими безвісти — росіяни доставили у буферну зону на прикордонному пункті з Грузією.

Клименко розповів, що росіяни вкотре порушили норми міжнародного та гуманітарного права. Українців привезли та покинули без документів, засобів до існування, харчування та медичної допомоги.

І сьогодні, за завданням президента України, повернули до України 65 громадян, серед яких 10 жінок та 8 важкохворих осіб.

Над поверненням українців працювали МЗС, МВС, МОЗ, Мін’юст, СБУ, а також правоохоронці Молдови та Грузії. Нині з’ясовуватимуться всі деталі утримання українців у буферній зоні та спроби їх використання для провокацій.

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Українські дипломати та консули доклали максимум зусиль для якнайшвидшого повернення наших громадян. За попередні місяці з цього КПП повернули ще кілька груп українців. Загалом вдалося повернути 109 людей, яких Росія депортувала.

Гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у червні 2025. Відтоді Україна зверталася до РФ, аби цих громадян лишали саме на кордоні з Україною, а не Грузією, однак ці заклики були проігноровані.

Вікна моніторили ситуацію з утриманням українців у КПП Верхній Ларс від самого початку. Дізнайся, з чого усе починалося.

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