Закон об иноагентах: что это и почему против него протестуют грузины

В Тбилиси прошли акции протестов, на которых уже задержаны 66 человек. Люди протестуют из-за принятия законопроекта об иноагентах.

Что известно о законопроекте О прозрачности иностранного влияния — читай в материале.

Закон об иноагентах в Грузии: что известно

Парламент Грузии 7 марта в первом чтении принял законопроект О прозрачности иностранного влияния. Однако его рассмотрение стало неожиданностью, ведь сначала планировалось его рассмотрение 9 марта.

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Обсуждение законопроекта начали без большинства оппозиционных депутатов.

После принятия возле парламента начали собираться протестующие. Они перемещались ко всем трем выходам из здания парламента.

Закон об иноагентах в Грузии: что предусматривает

По словам политолога Емельяна Тарнавского, согласно закону СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будет предоставлен статус агентов иностранного влияния.

Протестующие заявляют, что закон написан под диктовку Москвы, поскольку в России действует такой же.

В США пригрозили персональными санкциями в отношении тех, кто будет подавлять волеизъявление граждан. Находящаяся в США президент Грузии заверила, что наложит вето на решение парламента.

Закон об иноагентах в Грузии: кто предложил

Законопроект внесло в грузинский парламент общественное движение Сила народа. Его появление произошло на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Одной из своих целей движение называло противостояние пропаганде либеральной идеологии и желанию Запада втянуть Грузию в войну.

Под закон попадают негосударственные организации и средства массовой информации, получающие от 20% финансирования от другого государства. На контракты рекламного характера данная норма не распространяется.

Важно, что отказ от регистрации в реестре иноагентов со временем приведет к большому штрафу до 25 тыс. лари (€8,8 тыс.).

Человек, внесенный в список иноагентов, обязан будет подавать ежегодные декларации. Также ему будет запрещено получать какую-либо информацию от госслужащих.

Лицо, признанное иноагентом, будет наказываться штрафом или лишением свободы сроком до пяти лет. Принимая во внимание закон, те, кто считаются агентами иностранного влияния, в обязательном порядке должны быть зарегистрированы под таким же названием в базе данных Государственного реестра.

При регистрации необходимо указывать полученный доход. Важно, что закон не распространится на дипломатов, консулов и сотрудников дипломатической службы и консульских учреждений.

Закон также не коснется должностных лиц иностранного государства, лиц, занимающихся благотворительной деятельностью и людей, занимающихся религиозной, образовательной, научной, академической или художественной деятельностью.

После принятия двух проектов в первом чтении правящая партия обещает отправить их в Венецию на экспертизу.

С 24 февраля 2022 года россияне принудительно депортировали около 2 млн украинцев. Однако эти люди все равно могут покинуть территорию РФ и эвакуироваться в Грузию или другие близлежащие страны. Читай, как украинцам уехать из России.

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