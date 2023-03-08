Закон об иноагентах: что это и почему против него протестуют грузины

В Тбилиси прошли акции протестов, на которых уже задержаны 66 человек. Люди протестуют из-за принятия законопроекта об иноагентах.
Что известно о законопроекте О прозрачности иностранного влияния — читай в материале.
Парламент Грузии 7 марта в первом чтении принял законопроект О прозрачности иностранного влияния. Однако его рассмотрение стало неожиданностью, ведь сначала планировалось его рассмотрение 9 марта.
Обсуждение законопроекта начали без большинства оппозиционных депутатов.
Обсуждение законопроекта начали без большинства оппозиционных депутатов.
После принятия возле парламента начали собираться протестующие. Они перемещались ко всем трем выходам из здания парламента.
По словам политолога Емельяна Тарнавского, согласно закону СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будет предоставлен статус агентов иностранного влияния.
Протестующие заявляют, что закон написан под диктовку Москвы, поскольку в России действует такой же.
Протестующие заявляют, что закон написан под диктовку Москвы, поскольку в России действует такой же.
В США пригрозили персональными санкциями в отношении тех, кто будет подавлять волеизъявление граждан. Находящаяся в США президент Грузии заверила, что наложит вето на решение парламента.
Законопроект внесло в грузинский парламент общественное движение Сила народа. Его появление произошло на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Одной из своих целей движение называло противостояние пропаганде либеральной идеологии и желанию Запада втянуть Грузию в войну.
Одной из своих целей движение называло противостояние пропаганде либеральной идеологии и желанию Запада втянуть Грузию в войну.
Под закон попадают негосударственные организации и средства массовой информации, получающие от 20% финансирования от другого государства. На контракты рекламного характера данная норма не распространяется.
Важно, что отказ от регистрации в реестре иноагентов со временем приведет к большому штрафу до 25 тыс. лари (€8,8 тыс.).
Важно, что отказ от регистрации в реестре иноагентов со временем приведет к большому штрафу до 25 тыс. лари (€8,8 тыс.).
Человек, внесенный в список иноагентов, обязан будет подавать ежегодные декларации. Также ему будет запрещено получать какую-либо информацию от госслужащих.
Лицо, признанное иноагентом, будет наказываться штрафом или лишением свободы сроком до пяти лет. Принимая во внимание закон, те, кто считаются агентами иностранного влияния, в обязательном порядке должны быть зарегистрированы под таким же названием в базе данных Государственного реестра.
При регистрации необходимо указывать полученный доход. Важно, что закон не распространится на дипломатов, консулов и сотрудников дипломатической службы и консульских учреждений.
При регистрации необходимо указывать полученный доход. Важно, что закон не распространится на дипломатов, консулов и сотрудников дипломатической службы и консульских учреждений.
Закон также не коснется должностных лиц иностранного государства, лиц, занимающихся благотворительной деятельностью и людей, занимающихся религиозной, образовательной, научной, академической или художественной деятельностью.
После принятия двух проектов в первом чтении правящая партия обещает отправить их в Венецию на экспертизу.
С 24 февраля 2022 года россияне принудительно депортировали около 2 млн украинцев. Однако эти люди все равно могут покинуть территорию РФ и эвакуироваться в Грузию или другие близлежащие страны. Читай, как украинцам уехать из России.
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