Мир

Столкновения с полицией и десятки арестованных — что известно о массовых протестах в Грузии и реакцию мира на это

Елена Яковлева, редактор сайта 08 марта 2023, 10:30

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