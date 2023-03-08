Столкновения с полицией и десятки арестованных — что известно о массовых протестах в Грузии и реакцию мира на это

7 марта в Грузии неожиданно приняли в первом чтении законопроект О прозрачности иностранного влияния, подобный российскому законодательству.

В РФ после принятия этого закона начались подавление свобод правозащитников, оппозиционеров, журналистов и других категорий граждан.

Поэтому к вечеру в Тбилиси, под парламентом Грузии, собрался стихийный митинг. Не обошлось и без столкновений между полицией и людьми. Читай подробнее, что сейчас происходит в Грузии, при чем здесь Россия и как на это реагирует Европа и США.

Сейчас также смотрят

Протесты в Грузии 7 марта: что известно

Эхо Кавказа и Interpressnews сообщают, что ночью правоохранители разгоняли митингующих с проспекта Руставели (где находится парламент Грузии) и близлежащих улиц с помощью водомета и слезоточивого газа.

Участники акции протеста пытались прорвать баррикады силовиков и в некоторых случаях даже применяли коктейли Молотова против полиции, отмечают в SOVA.news.

Около двух часов ночи митинг фактически завершился разгоном митингующих. Хотя отдельные группы протестующих и часть полиции оставались в центре до утра.

По данным МВД Грузии, в Тбилиси во время протестов задержали 66 человек. Однако оппозиционеры обещают ежедневное сопротивление и уже объявили о новом митинге, который начнется сегодня в 15:00 под парламентом.

В три часа дня мы собираемся на проспекте Руставели. И это будет повторяться каждый день, пока весь проспект Руставели не станет грузинским, а не российским. Пока мы не добьемся победы.

Об этом заявил экслидер Единого национального движения (партия Саакашвили) Ника Мелиа, сообщает телеканал Мтвари.

Хотя премьер Грузии Ираклий Гарибашвили решительно поддерживает этот законопроект, президент Саломе Зурабишвили обещает наложить на него вето.

Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию.

Страну, которая принадлежит свободной Европе и никто не сможет ее забрать. Этот закон никому не нужен, он написан под диктовку Москвы, — отметила Зурабишвили в своем обращении к народу.

Реакция ЕС и США на митинги в Грузии

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал принятие закона об “иноагентах” очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних дел.

Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский Союз, поддерживаемой подавляющим большинством грузинских граждан.

Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений, — заявил Боррель.

Со стороны США также неоднократно звучали высказывания обеспокоенности касательно ситуации в Грузии. Америка внимательно следит за развитием событий и предупреждает о возможных санкциях за нарушение прав человека в случае окончательного принятия этого закона.

У нас есть ряд инструментов, которые позволяют нам привлечь к ответственности любого в любой стране мира, кто причастен к подавлению того, что в другом случае считалось бы общечеловеческим правом человека.

Об этом сказал спикер государственного департамента США Нед Прайс вчера на брифинге.

С 24 февраля 2022 года россияне принудительно депортировали около 2 млн украинцев. Однако эти люди все равно могут покинуть территорию РФ и эвакуироваться в Грузию или другие близлежащие страны. Читай, как украинцам уехать из России.

А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!