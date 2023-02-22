Для тебя
Советы
Родительство
Психология
Семейные отношения
Твоя работа
Экономия
Твоя безопасность
Война в Украине
Новости
Истории
Рассказы
Интервью
Видео
Украина
Мир
Lifestyle
Эксклюзивы
Люди
Полные выпуски
Стиль жизни
Здоровье и красота
Шоу-биз
Еда и рецепты
Путешествия и вдохновение
Праздники
Тесты
Игры
Опросы
Поддержать (Donate)
Укр
Рус
Твоя безопасность
Партнерский материал
Защищено: Не отчаивайся, выход всегда есть! Как насильно вывезенным в Россию украинцам выехать из РФ
Елена Яковлева
, редактор сайта
22 февраля 2023, 10:46
Фото:
Pexels
Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:
Пароль:
Сейчас также смотрят
Теги:
война в Украине
,
Жизнь в оккупации
Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите
Ctrl + Enter
Больше новостей
Как получить отсрочку от мобилизации 2023 и при каких условиях ее могут предоставить
Четыре попадания в одном районе! Что известно об обстреле Харькова 22 февраля
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Потерял обе ноги, но сохранил веру, что будет снова ходить! История, которая подарит надежду каждому
Смотреть больше
Материалы по теме
Как получить отсрочку от мобилизации 2023 и при каких условиях ее могут предоставить
Четыре попадания в одном районе! Что известно об обстреле Харькова 22 февраля
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Потерял обе ноги, но сохранил веру, что будет снова ходить! История, которая подарит надежду каждому
Видео
0:03:21
Потерял обе ноги, но сохранил веру, что будет снова ходить! История, которая подарит надежду каждому
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:06
Хлеб из-под обстрелов к вашему столу: как Украина, несмотря на войну, продолжает спасать мир от голода
Важный сигнал для Украины и НАТО. Визит Джо Байдена в Польшу — прямая трансляция выступления и главные тезисы
0:04:30
Рожденные под взрывы 24 февраля. Щемящая история родов Марии из Днепра
0:02:53
Живут в подвалах под постоянными обстрелами и не понимают, почему должны покидать свой дом! Какая ситуация в Красногоровке
0:09:55
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:56
Несокрушимый Донбасс: жизнь без света, под постоянными обстрелами, но с надеждой
0:03:43
Пережил ад и вернулся домой! История пограничника, который прошел оборону Змеиного и четыре российские колонии
0:03:03
Поставят на ноги каждого: как реабилитируют ветеранов войны в Хмельницком
Больше видео
Читать дальше
Четыре попадания в одном районе! Что известно об обстреле Харькова 22 февраля
Читать дальше
Прицельно бьют по детсадам, стадионам и домам: что известно о ночном обстреле Харьковской области
Ошибка
Отправить
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з
Політикою конфіденційності
.
Погоджуюсь